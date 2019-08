Même condamné, Félix Faatau ira aux municipales

L’ancien tavana de Huahine et représentant Tapura Félix Faatau a été condamné jeudi par la cour d’appel à 2 ans de prison, 5 ans d’inéligibilité et 5 ans d’interdiction de droits civiques et civils ainsi que 200 000 Fcfp d’amende pour détournement de fonds publics. Il compte se pourvoir en cassation, car il a bien l’intention d’être présent aux municipales.

Au sortir du tribunal le tavana a déclaré : « je respecte la loi mais je n’ai rien compris ». Et l’ancien élu est revenu notamment sur le mouvement de grève des employés de la cuisine centrale. « Il y a eu 1 200 enfants qui ne pouvaient pas manger, j’ai pris une association pour venir travailler pendant 18 jours et je ne pouvais pas les payer (…). Le juge m’a dit de laisser les enfants sans manger et je lui ai dit si c’est cela la justice, ah non, je ne peux pas, en tant que maire, en tant que père de famille je ne peux pas faire cela. Et là j’ai été condamné ». L’ancien élu a affirmé qu’il allait se pourvoir en cassation – il peut se passer plus d’un an entre un pourvoi, suspensif, et le jugement définitif – et ainsi se présenter aux prochaines municipales.

Pour rappel, l’affaire avait débuté suite à une dénonciation écrite faite par l’actuel tavana de Huahine Marcelin Lisan en 2010. Une enquête a donc été ouverte et plusieurs délits avaient été mis au jour. Tels que le paiement de bénévoles qui avaient remplacé au pied levé les grévistes de la cuisine centrale, ou encore l’utilisation des camions de la commune pour livrer le matériel de l’entreprise de son frère.

Mais le comble dans cette affaire, c’est que Marcelin Lisan a lui aussi été condamné pour des faits similaires en 2017, sur dénonciation de l’opposition.