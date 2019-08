Condamnés à 4 et 2 ans pour 69 g d’ice et 6 grammes d’ice

Torea Ariitai et Raihau Dudes ont été condamné jeudi à 4 ans de prison ferme pour le premier et 2 ans pour le second, pour avoir vendredi dernier à leur retour des Etats-Unis ramené 69 grammes d’ice et 6 grammes d’héroïne. « Ce sont les pires en matière de trafic de stupéfiant ». La procureure Monique Rouzaud a assuré que « ce sont les pires en matière de trafic de stupéfiants » car ils sont insérés et ont un travail.

Les deux jeunes hommes qui ont été interpellés vendredi dernier à leur descente d’avion en possession de 69 grammes d’ice et 6 grammes d’héroïne ont été présentés en comparution immédiate jeudi après-midi. La mule, Torea Ariitai, bien connu des services judiciaires puisque déjà condamné pour viol en 2013, a été condamné à 4 ans de prison ferme et Raihau Dudes, avec un casier judiciaire vierge, a lui écopé de 2 ans de prison ferme. Les deux jeunes hommes âgés de 28 ans ont assuré à la barre ne pas prendre de drogue, sauf du paka pour Dudes.

« Ce sont les pires en matière de trafic de stupéfiants »

La procureure Rouzaud a ensuite assuré qu’elle ne comprenait pas leur geste, puisque Torea Ariitai et Raihau Dudes sont « complètement insérés », ils touchent un salaire et ne sont pas adeptes de la drogue. « Qu’est-ce que vous a pris d’aller aux USA vous procurer de la drogue ? C’est pour la revendre ? ». Elle a ensuite déclaré : « Voir ce genre de personnalités, je trouve ça surprenant et ce sont les pires en matière de trafic de stupéfiants. On a deux types, on a les nécessiteux, les paumés et les toxicomanes qui se font condamner, et il y a l’autre sorte, ceux qui sont inséré, qui ont un travail, qui n’ont aucune raison supplémentaire d’en vouloir plus, et qui en veulent encore plus et qui vont faire ses achats invraisemblables pour faire de la culbute financière ».

« C’est à regretter quelquefois que vous ne vous fassiez pas arrêter aux USA »

La procureure leur a demandé ce qu’ils comptaient faire de cette drogue. « Pour la consommation personnelle », lui a répondu Torea Ariitai. Moniqu Rouzaud leur a ensuite expliqué qu’ils risquaient 10 ans de prison et le double s’ils sont en récidive. Et elle a rajouté : « Je pense que vous risquez le double aux États-Unis (…). C’est à regretter quelquefois que vous ne vous fassiez pas arrêter aux USA ».

L’avocat des deux prévenus, Me Hellec, estime que de la prison ferme « ne sera jamais la solution » , et il s’est même offusqué de l’intervention de la procureure.

Les deux jeunes hommes devront aussi s’acquitter d’une amende de 9 millions de Fcfp. Et à ce propos, le président du tribunal a taclé à plusieurs reprises la douane, demanderesse de cette amende et absente à cette audience.