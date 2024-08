258 rameurs représentent le fenua à Hawaii

La délégation polynésienne est arrivée à Hilo, sur l’île de Hawaii, pour la 20e édition des mondiaux de va’a de vitesse. Les courses sont prévues du 16 au 24 août. 258 rameurs polynésiens sont inscrits sur 157 courses.

J-4 avant le début des compétitions en baie de Hilo. La commune hawaiienne accueille cette semaine les championnats du monde de vitesse. De nombreux clubs polynésiens ont fait le déplacement pour l’occasion, puisque la délégation du fenua compte 258 rameurs au total.

Après leur arrivée, ce week-end dans l’archipel américain, trois jours sont prévus pour les repérages du plan d’eau, jusqu’à jeudi, date de la cérémonie d’ouverture. Suivront huit jours de compétitions, aussi bien en V1, V6 et V12, dans des catégories allant des juniors aux Masters de +70 ans, en passant par le handisport. Entre les manches, les demi-finales, les finales et les repêchages, l’organisation a ainsi planifié pas moins de 493 courses, sur des distances oscillant entre 250 et 1 500m.

157 médailles possibles

Au total, 26 pays et territoires seront représentés lors de cette grand-messe du va’a. Les locaux, mais aussi les néo-zélandais forment le plus gros contingent des 3 000 concurrents présents cette année. Les Tahitiens représentent la troisième plus grosse délégatio, avec 258 rameurs inscrits sur 157 courses, devant de belles équipes du Canada, de l’Australie, du Brésil, et des États-Unis. À noter aussi l’inscription des Singapouriens sur une quarantaine de courses, soit autant que le Chili et plus que la France (30).