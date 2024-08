Faratea-Papeete en une heure : le projet de l’Apetahi Express se précise

Faratea-Papeete en 60 minutes aux heures de pointe, c’est ce que va proposer l’Apetahi Express « d’ici deux, trois mois », au départ et au retour de chacun de ses quatre voyages hebdomadaires vers les Raromata’i. Si le test est concluant, l’armateur Tuanua Degage et son directeur général Samuel Matton envisagent un nouveau bateau dédié à cette navette.

Depuis plus de deux ans, Tuanua Degage cherche un moyen de desservir la presqu’île de Tahiti par bateau. Le premier projet, qui tablait sur l’Aremiti 5, n’est plus à l’ordre du jour depuis que son père, Eugène Degage, a remis cette navette rapide sur la desserte de Moorea. C’est donc avec l’Apetahi Express que sera testée cette liaison. Pour les responsables du navire qui a récemment commencé la desserte de Maupiti, l’idée d’aller réellement « d’un bout à l’autre » des îles de la Société est séduisante. La commune de Taiarapu-Est, favorable au projet tout comme le Pays,deviendrait ainsi le départ et le terminus de la ligne.

L’Apetahi Express va donc commencer et terminer ses quatre rotations hebdomadaires à Faratea. Les lundi, mardi, jeudi et samedi, le navire quittera Faratea à 6h30 et arrivera à la gare maritime de Papeete à 7h30. Mais, à l’exception du mardi, il ne sera pas possible de faire l’aller-retour dans la journée, car l’Apetahi Express « dort » à Maupiti. « On espère pouvoir faire un test d’ici un mois, et se mettre en place dans les deux, trois prochains mois, dans l’idéal », dit le directeur général Samuel Matton.

Le site envisagé est celui de Faratea, plutôt que la baie Phaëton un temps évoquée : le quai de Faratea offre davantage de profondeur et un accès plus rapide au large, et le site de Phaëton est en tout état de cause loué à l’entreprise Boyer qui y stocke du matériel. Le Pays doit mener une étude pour vérifier les fondations du quai, qui n’a jamais réellement été utilisé. Il faut aussi préparer un espace de parking pour au moins 150 véhicules dans un premier temps. « On est en train en voir quel espace on peut occuper sur Faratea, dit Samuel Matton, parce qu’il y a déjà des sociétés qui ont une AOT (autorisation d’occupation temporaire du domaine public, ndr). » Et le plus vite sera le mieux.

L’enjeu est donc de vérifier l’engouement de la population pour cette nouvelle option de transport entre la Presqu’île et Papeete, et « d’affiner notre business plan pour la ligne régulière qu’on pourrait lancer ensuite », conclut Samuel Matton, qui ne révèle pas encore le prix du billet.