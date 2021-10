26,2 milliards : une Polynésienne remporte le plus gros jackpot Euromillions de l’histoire

26 252 983 293 Fcfp, c’est le gain historique que vient d’empocher une Polynésienne d’une trentaine d’années qui souhaite rester anonyme. Elle qui n’avait jamais joué a misé 2 125 Fcfp sur le tirage du 15 octobre, et remporté le plus gros jackpot de l’histoire du jeu créé en 2004.

C’est le chiffre de tous les records. Un jackpot de 220 millions d’euros, soit plus de 26,25 milliards de Fcfp gagnés avec une mise de 2 125 Fcfp sur un ticket flash de 5 grilles et 2 étoiles, validé sur l’île de Tahiti. Une Polynésienne d’une trentaine d’années a remporté au tirage du 15 octobre dernier le plus gros gain jamais atteint en Polynésie, sur le territoire français ou même dans l’ensemble des neufs pays qui composent la communauté Euromillions. « C’est le plus gros gain historique de la Française des Jeux, et de la communauté Euromillions (9 pays européens, ndlr). C’est du jamais vu, » dit le directeur général de la Pacifique des Jeux, Thierry Gabarret, qui souligne que les Polynésiens sont pourtant moins joueurs que la moyenne mondiale.

La jeune femme, qui a joué 21-26-31-34-49 et les étoiles 2 et 5, a touché son gain ces derniers jours. Il lui a été remis par Thierry Gabarret et Isabelle Cesari, responsable des relations gagnants du groupe FDJ qui est venue spécialement de Paris avec Célia Sylvain, attachée de presse de la FDJ. Un gain qui est comparable au PIB des îles Marshall ou aux aides totales de l’Etat accordées aux entreprises polynésiennes pendant la crise Covid.

C’était la première fois que la jeune femme jouait à Euromillions, a-t-elle confié à la Pacifique des Jeux lors du paiement. Sa première pensée en apprenant qu’elle avait gagné a été pour son grand-père : » Je disais souvent à mon papi que le jour où je jouerai à mon tour, la chance me sourirait. D’ailleurs, avant de vérifier mon reçu de jeu après le tirage, j’ai ressenti comme un frisson dans mon dos ». Isabelle Cesari, responsable des relations gagnants du groupe FDJ qui est venue spécialement de Paris pour lui remettre son gain en compagnie de Thierry Gabarret, a été touchée par l’histoire de cette jeune femme.

Son premier projet est de voyager : « J’ai envie de parcourir le monde avec ma famille, et notamment découvrir la neige que je n’ai jamais vue, » a déclaré la gagnante. Elle souhaite aussi investir dans l’immobilier et s’acheter un pied-à-terre sur tous les continents. Elle entend également continuer à travailler et probablement créer sa propre entreprise d’ici quelque temps. Comme beaucoup d’autres gagnants, dit Isabelle Cesari, elle souhaite aussi faire œuvre caritative en direction de l’enfance en difficulté.

La jeune gagnante va pouvoir bénéficier de l’accompagnement proposé par la Française des Jeux aux grands gagnants : sur la gestion patrimoniale, notariale, sur la philanthropie, en assistant notamment aux ateliers thématiques que l’opérateur organise régulièrement.

C’est le troisième jackpot remporté en Polynésie depuis la création du jeu en 2004. La jeune multimilliardaire polynésienne dépasse largement tous les gagnants polynésiens du Loto et de l’Euromillions, puisque le second plus gros gain au fenua n’était « que » de 1,9 milliards de Fcfp.