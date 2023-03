27 jeunes ont signé leur engagement dans l’armée de terre

Ils étaient 27 à participer à la cérémonie organisée exceptionnellement au Haut-commissariat ce mardi après-midi, en présence du général Bruno Louisfert, chef du pôle recrutement de l’armée de terre. Ces jeunes Polynésiens, dont deux jeunes femmes, se sont engagés dans l’armée de terre et prennent l’avion ce soir même pour la France.

Ce sont 15 000 personnes qui sont recrutées tous les ans par l’armée de terre, dont 1 500 viennent des Outre-mer et 360 de Polynésie française. Le chiffre le plus haut si on considère le nombre d’engagés par rapport à la population du territoire. Un « record » applaudi par le haut-commissaire, Éric Spitz : « Je salue cet engagement que vous avez au service de la France, d’autant que le contexte international est particulier avec la montée de très fortes tensions. On n’imaginait pas la guerre à trois heures de Paris. Vous le faites en connaissance de cause. C’est une démarche qui n’est pas neutre, elle est symbolique », a-t-il dit aux engagés qui venaient signer leur contrat avec l’armée de terre avant de prendre l’avion ce mardi soir pour rejoindre la métropole. Ils étaient 27 devant les autorités de l’État et celles de l’armée. Une cérémonie, exceptionnellement organisée pour la première fois au Haut-commissariat, profitant de la visite du général Bruno Louisfert, chef du pôle recrutement de l’armée de terre, qui a ému le haut-commissaire.

Éric Spitz s’est dit fier de voir le nombre de Polynésiens qui s’engagent chaque année, expliquant qu’ils ont d’ailleurs une très bonne réputation.

Le général Bruno Louisfert a dit son admiration de voir des jeunes ne pas hésiter à s’engager et partir loin de chez eux : « Vous n’êtes pas les premiers à qui je m’adresse mais ils avaient moins de mérite que vous, car vous partez loin et vous n’avez pas peur. Bravo pour votre engagement ! » Il a rappelé que l’armée offrait des possibilités nombreuses en termes de métiers mais également de promotion, car plus de la moitié des officiers viennent des militaires du rang. « Pourquoi pas vous ? À chacun de saisir cette chance. Il ne faut pas hésiter à se projeter loin. » Pour le général, si les Polynésiens sont si nombreux à s’engager, c’est qu’ils se reconnaissent dans les valeurs de l’armée de terre et qu’ils savent saisir ces opportunités professionnelles et personnelles. « Ils ont l’avenir entre leurs mains et à partir du moment on a de la volonté, tout est possible. » Concernant la situation géopolitique du moment, il a expliqué qu’on ne sait jamais « de quoi demain sera fait ».

L’armée de terre souhaite parvenir à recruter 400 jeunes Polynésiens et Polynésiennes (elles étaient seulement deux sur les 27 ce mardi) en 2023. Depuis le début de l’année, 92 ont déjà signé leur engagement.