283 athlètes aux Polynesian Battle Games

194 hommes et 89 femmes sont inscrits aux Polynesian Battle Games 2024 qui se dérouleront les 29, 30 et 31 mars au parc Vairai de Punaauia. Troisième édition pour cet événement qui est la plus grosse compétition du crossfit de l’année.

Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de muscles et de sueur pendant trois jours au parc Vairai. Les Polynesian Battle Games vont réunir 283 athlètes les 29, 30 et 31 mars pour enchainer les épreuves et réussir à décrocher le titre du Fittest Athlete (homme et femme) et de la Fittest Team de l’année. « C’est le plus gros événement de crossfit de l’année car il rassemble le plus grand nombre d’athlètes sur le plus grand nombre de jours. On a démarré il y a trois ans avec 126 participants et on en compte aujourd’hui 283 », s’enthousiasme Arnaud Kressmann, directeur de Motu Production, organisateur de la compétition. Ils viennent de Polynésie bien sûr, mais également de France et de Nouvelle-Calédonie. Répartis en 13 catégories, ils ne sauront que le lundi, précédant le week-end de la compétition, les détails des WOD (workout of the day). « Un WOD est une épreuve et ils sont tenus secrets, en général, c’est comme ça que ça se passe sur les compétitions de crossfit, mis à part certaines qui les dévoilent en amont ce qui permet aux athlètes de se préparer et de les réaliser plusieurs fois pour être le plus performant possible. Nous, nous avons décidé de les garder secrets pour vraiment garder la surprise et que les athlètes se préparent à tout. »

Parrainée par deux athlètes professionnels de métropole, Melody Andreani et Stephane Ossanga, cette compétition accueillera également deux speakers spécialisés dans l’animation de compétitions officielles. Les organisateurs promettent « des WOD stimulants, une ambiance électrisante et des moments de pure adrénaline » et surtout de belles surprises pour les athlètes qui ne savent donc pas à quoi s’attendre. « Les athlètes ont l’habitude de réaliser tout le temps les mêmes mouvements, avec des charges différentes, des combinaisons différentes, c’est toujours le même environnement en fin de compte. Là, la première année on les a amenés sur un parcours du combattant, ils ne savent pas comment ils vont se comporter, il faut gérer sa vitesse, être habile, ne pas se cramer, partir trop vite, gérer sa respiration, sa concentration. C’est vraiment les sortir de leur zone de confort, les sortir de leurs habitudes d’entrainement. »

Deux à trois compétitions seront organisées en simultané, il y aura un espace restauration, des challenges partenaires, des initiations… Le grand public pourra donc encourager les athlètes ou essayer également de faire quelques mouvements et combinaisons de crossfit. Le parc Vairai sera réaménagé pour l’occasion. « Les Polynesian Battle Games sont bien plus qu’un simple événement sportif. Ils incarnent l’esprit de la communauté, le dépassement de soi et la célébration de la santé et du bien-être », assure Arnaud Kressmann.