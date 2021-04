2e Journée mondiale de l’art : la réalité virtuelle de Neko Soup Studio à l’UPF

Ce jeudi 15 avril a lieu la 2e Journée mondiale de l’art organisée par la bibliothèque universitaire sur le campus de l’UPF à Outumaoro. Deuxième temps fort de l’exposition événement « Les Peuples de l’eau » après l’inauguration du 1er avril, elle fera la part belle aux arts numériques et notamment à la réalité virtuelle. Au programme, des ateliers et conférences par les associations et institutions partenaires de l’événement (voir programme dans l’encadré ci-dessous). Coup de projecteur sur Tefau’ura Haumani, alias Neko Soup Studio, qui présente, dans le cadre de l’exposition, deux projets numériques phares rendus possible par des financements institutionnels locaux et nationaux. Rencontre avec ce jeune Polynésiens qui fait le lien entre nature, culture et numérique.

Aujourd’hui, au fenua, la création artistique s’incarne aussi par les arts numériques. Chez les nouvelles générations d’artistes d’ici et d’ailleurs, ils ont le vent en poupe et les découvreurs de jeunes talents l’ont compris. Pour preuve, les multiples expositions collectives mettant à l’honneur les impressions de dessin numérique sur toile d’Yvenka Klima (exposition collective Mana’o Ano’ite, salle Muriāvai, octobre 2020), les animations 2D de Leia Chang Soi (exposition collective Mona Lisa TAPA tout dit, BU, avril à octobre 2020), ou encore les photomontages d’Artemis (exposition collective Art-Hine, galerie Winkler, mars 2021). Sans oublier le videomapping proposé par la brillante Here’iti Vairaaroa et sa start-up Te Araiti.

Grâce à cette vision innovante de l’art, « Les Peuples de l’eau », événement artistique majeur visible jusqu’au 30 avril à la bibliothèque de l’université offre, cette année encore, la part belle aux arts numériques, notamment via deux œuvres originales proposées par Neko Soup Studio en réalité virtuelle : Peuple de l’Océanie et BiomimetismeVR.

Deux expériences de réalité virtuelle tournées vers la navigation et l’océan

« Peuple de l’Océanie – qui devait d’ailleurs initialement s’intituler ‘Les Peuples de l’eau’ ! – a pour objectif d’introduire à la navigation polynésienne. Cette commande de la vice-présidence de la Polynésie française est le premier projet officiel sur lequel j’ai travaillé à la sortie de ma formation Poly3D par l’intermédiaire de Philippe Martin, responsable des études et Tahiti Expert Events » explique Tefau’ura Haumani, le développeur qui se cache derrière Neko Soup Studio.

Cette première expérience à vivre par casque interposé à la bibliothèque universitaire permet au public de diriger une pirogue traditionnelle polynésienne et de voyager de Tahiti à Bora Bora en s’aidant des anciens moyens de navigation. Elle a été présentée à l’occasion de l’événement grand public « La Mer XXL » en juin-juillet 2019 à Nantes, vu par 60 000 visiteurs. Elle avait également été présentée au Digital Festival Tahiti.

Le second projet, encore en cours et temporairement intitulé BiomimétismeVR, offre une visite guidée dans le lagon pour une observation interactive des différentes espèces marines. Expérience en réalité virtuelle en cours de développement, commanditée par l’Institut polynésien de biomimétisme et financée par l’Office français de la biodiversité, elle se destine au congrès mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature du 3 au 11 septembre 2021 à Marseille. Contrairement au « Peuple de l’Océanie », il n’avait encore jamais été présenté au fenua.

Les deux expériences proposées sont accompagnées de tutoriels vidéo. Les visiteurs ont la possibilité de suivre à l’écran collectivement et par procuration ce qui est vécu dans le casque par le testeur. « Dès le départ, je savais que les deux projets allaient voyager en métropole et rencontrer des publics au niveau local et international, donc avec un rayonnement et une diffusion large, c’est ce qui m’a motivé. »

Tefau en profite pour nous expliquer la différence entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle : « La première permet de faire apparaître des objets dans le monde réel, par l’intermédiaire d’un écran (comme pour Pokémon GO), tandis que la réalité virtuelle propose une immersion intégrale dans un monde virtuel par l’intermédiaire d’un casque, avec un écran différencié par œil. C’est cette dernière qui a été retenue pour les deux projets, afin de faire vivre aux spectateurs une véritable expérience, avec pour objectif d’en mettre plein la vue à l’utilisateur. Contrairement au jeu, l’expérience, tu ne peux la vivre qu’à l’endroit précis de l’installation. »

Quelle place pour le numérique dans la création artistique contemporaine ?

Même s’il ne se définit pas comme artiste, Tefau a bel et bien trouvé sa place dans le catalogue de l’exposition, aux côtés de 49 autres artistes aux approches multidisciplinaires.

Tefau rencontre Here’iti Vairaaroa et Valmigot, commissaires d’exposition des « Peuples de l’eau », par l’intermédiaire de Leia Chang Soi, artiste exposant à la 1ère Journée mondiale de l’art ‘Mona Lisa TAPA tout dit’ en 2020. « Lorsqu’elles ont appris ce sur quoi je travaillais à ce moment-là, elles se sont montrées intéressées et ont souhaité faire le pont entre culture et nouvelles technologies. » C’est grâce à leur sensibilité que Tefau expose pour la première fois, en précisant en toute humilité qu’il faut également saluer le travail de modélisation 3D. « Non seulement elles sont de bon conseil, mais elles accompagnent chaque artiste et laissent leur chance à tous de prouver qu’ils sont capables d’exposer. C’est intéressant de voir qu’il y a des gens qui ont du potentiel sur le territoire dont on n’a jamais entendu parler. »

« Dès la première édition du World Art Day avec ‘Mona Lisa TAPA tout dit’, nous avons voulu montrer les divers médias artistiques, les différentes techniques, pour montrer que l’art ne s’arrête pas qu’à la peinture et à la sculpture. L’an dernier, nous présentions deux créations numériques en stop motion et en animation 2D qui racontaient la légende ou l’histoire du tapa. Aujourd’hui pour ‘Les Peuples de l’eau’, on a la chance d’avoir 2 autres créations numériques : l’une en 2D sur les règles de la pêche, et l’autre en 3D et en réalité virtuelle qui nous permet d’observer le comportement des poissons et de découvrir la navigation traditionnelle polynésienne. Dès lors qu’il y a une création graphique, une recherche d’esthétisme, une recherche des couleurs et un message à transmettre, je pense qu’on peut parler d’art, même si par ailleurs le créateur ne se considère pas nécessairement comme un artiste », explique Here’iti Vairaaroa.

Neko Soup Studio, c’est avant tout un studio de création de jeux vidéo monté après que Tefau soit sorti major de la toute première promo Poly3D-CCISM 2015-2018. Lui qui est resté au fenua pour mettre à profit ses apprentissages et ses compétences dans le développement numérique est d’ailleurs un des rares élèves diplômés à avoir poursuivi dans cette voie de développeur.

On attend les prochains projets de développement de Neko Soup Studio avec impatience ! En attendant, Tefau’ura Haumani sera présent lors de la Journée mondiale de l’art à l’UPF (voir programme ci-dessous), venez le rencontrer ! Une belle manière pour le grand public de découvrir ce qu’est la réalité virtuelle et le biomimétisme.