3,2 milliards pour centraliser les services du Pays avenue Pouvanaa

La première pierre du chantier du bâtiment A3 a été posée ce mercredi matin. Ce nouveau pôle administratif doit regrouper, d’ici début 2024, plusieurs services du Pays pour faciliter les démarches des usagers et économiser jusqu’à 150 millions de francs de loyer par an.

La première pierre du bâtiment A3 a été posée par le Pays ce matin sur le site de l’ancien bâtiment Juventin, occupé depuis sa destruction par un parking temporaire. La structure sera composée de 7 niveaux de bureaux administratifs d’une surface totale de 5500 m² et de deux niveaux de parking totalisant une centaine de places de stationnement qui seront ouvertes au public. Coût total de l’opération : 3,2 milliards de francs. « C’est à l’heure actuelle le plus gros investissement direct du Pays sur son foncier » note le ministre des Grands travaux, René Temeharo, qui précise que le regroupement de différents services dans ce bâtiment A3 permettra d’amortir une partie de son coût.

« Actuellement, l’hébergement des services dans le parc locatif coûte autour de 460 millions de francs, explique-t-il. Je pense que nous allons économiser près de 150 millions de francs de loyer par an« . Le chantier s’inscrit dans la continuité des bâtiments A1 et A2 dont la construction remonte respectivement à 1975 et 1985 et dans le plan de relance par la commande publique. Actuellement, 22 services du Pays sont hébergés dans le parc locatif, répartis dans 38 bâtiments différents. « Il restera des services à l’extérieur du domaine public, mais cela fera l’objet d’une réflexion future », précise le ministre.

Un centre administratif « moderne et respectueux de l’environnement »

Autre objectif de cette « centralisation » : simplifier les démarches administratives pour les usagers en créant un « guichet unique » et proposer de meilleures conditions de travail pour les services concernés. Le bâtiment A3 abritera notamment les bureaux de la direction du travail, du service de l’emploi, de la direction générale des ressources humaines, de la direction du budget et des finances et du services informatique du Pays.

Le chantier a fait l’objet d’un appel à projet remporté par l’architecte Bertrand Portier. « Nous sommes dans un quartier chargé d’histoire, administratif, politique avec les plus grandes administrations représentées » explique l’architecte. Il a donc fallu penser l’immeuble pour s’intégrer à l’environnement alentour avec une architecture « à la fois contemporaine, tropicale et polynésienne », qui vise bien entendu un respect de l’environnement.

Les travaux doivent durer a minima jusqu’à janvier 2024. Certains, dans la cité administrative ou du côté du tribunal, s’inquiètent déjà des perturbations sonores du chantier.