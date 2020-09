32 nouveaux artisans créateurs pour le salon Made in Fenua

Le salon Made in fenua, organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Polynésie française, aura lieu du 1er au 4 octobre prochain, place To’ata. Pendant ces quatre jours, plus d’une centaine d’exposants seront présents pour la 20e édition de ce salon très attendu chaque année, et qui avait du décaler ses dates.

106 exposants, 94 stands, 6 univers dédiés et 32 nouveaux artisans créateurs… Le salon Made in fenua a mis les petits plats dans les grands à l’occasion de cette 20e édition. Initialement, le salon devait avoir lieu du 30 avril ou 3 mai, mais il avait été reporté en raison la crise sanitaire. Cette fois, c’est la bonne : pendant quatre jours, le salon regroupera les entreprises locales et leur savoir-faire.

Un concours des « meilleurs produits du salon Made in fenua » récompensera, par un vote du jury et du public, quatre artisans les plus créatifs en bijouterie, textile, cosmétique, artisanat et agroalimentaire. Pour rappel, en 2019, Tahitian Tasty avait remporté le Fenua d’or pour ses chips au uru.

Un salon qui gagne en popularité

Depuis sa création en 2000, le salon Made in fenua est devenu progressivement un événement incontournable dans la promotion des entreprises locales et artisans locaux. Cinq filières composaient le salon à ces débuts pour une soixantaine d’exposants. L’année 2015 marque un passage important pour l’événement, qui passe cette année-là à 110 exposants pour 8 filières. Depuis, le salon continue a gagner en popularité et en chiffre d’affaires : en 2015 le salon avait généré un chiffre d’affaires de 60 millions de Fcfp pour 8 à 9 000 visiteurs ; en 2019, c’était 100 millions pour environ 18 000 visiteurs.

Une application stricte des gestes barrières

Si le salon Made in fenua a bien lieu, plusieurs mesures seront mises en place par les organisateurs de l’événement, qui ont prévu plusieurs hôtes et hôtesses pour aider le public à s’y conformer : le port du masque sera obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans, la zone du salon sera balisée, les visiteurs suivront obligatoirement un sens de circulation fléché, les exposants seront tenus de désinfecter régulièrement leur stand et leur terminaux de paiement électronique, et ne pourront accueillir plus de 4 personnes par stand.