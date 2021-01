350 nouveaux cas par semaine : la Polynésie n’est pas sortie de l’épidémie

À la veille des nouvelles annonces du Haussariat sur les restrictions sanitaires, les derniers chiffres de la direction de la Santé confirment que le virus circule toujours au fenua. L’épidémie semble même légèrement regagner en vigueur depuis la semaine dernière.

80 nouveaux cas de coronavirus ont été repérés hier, portant à 352 le nombre de dépistage positifs recensés en une semaine. Des chiffres qui, comme c’est le cas depuis le début de l’épidémie, ne reflètent pas entièrement la circulation du virus. Beaucoup de personnes contaminées sont asymptomatiques et les tests et isolements « de précaution », après un contact avec un cas positif, sont de plus en plus rares. Aussi, l’augmentation apparente du nombre de cas ces derniers jours – le nombre de cas hebdomadaires était tombé à 292 voilà une dizaine de jours – est à prendre avec des pincettes. Après 10 semaines d’accalmie progressive, ce plafond dans la courbe ne manquera toutefois pas d’interpeller les autorités. Qui observeront aussi que, malgré la décrue, l’activité du Taaone reste importante dans cette épidémie : on compte toujours 40 patients en filière Covid (jusqu’à 100 en novembre) dont 19 en réanimation.

Dominique Sorain et Édouard Fritch doivent prendre la parole, jeudi midi, pour annoncer le maintien ou non des mesures sanitaires. Alors que beaucoup de pays du monde se reconfinent ou durcissent leur mesures (c’est le cas de la métropole, du Royaume-Uni, mais aussi des États-Unis, du Japon ou de la Corée), il parait peu probable qu’elles soient entièrement levées. Les interdictions de rassemblements, le couvre-feu ou les fermetures sanitaires pourraient toutefois être « remaniées », indique-t-on du côté du Pays.