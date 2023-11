420 étudiants découvrent les métiers de l’aérien avec Air Tahiti Nui

Dans le cadre des festivités de ses 25 ans d’existence, Air Tahiti Nui a organisé son premier forum des métiers. Une sorte de journée portes ouvertes durant laquelle les étudiants du fenua ont pu découvrir toutes les possibilités de carrière au sein de la compagnie.

Une immersion chez ATN. C’est ce qui a été proposé ce jeudi à 420 étudiants du fenua. Un rendez-vous inédit, initié à l’occasion des 25 ans de la compagnie qui souhaitait marquer les esprits en faisant découvrir tous les corps de métiers que l’on peut retrouver au sein de sa grande équipe. À ce jour l’entreprise emploie plus de 600 collaborateurs basés à Tahiti, avec une ancienneté moyenne de 14,8 ans. Mais elle veut désormais « préparer l’avenir » en vue des départs à la retraite « du personnel d’expérience », engagés au lancement des premiers vols.

« Il y a beaucoup d’autres métiers derrière »

Le secteur de l’aérien « fait toujours rêver » d’après le président-directeur général d’ATN, mais reste « trop souvent connu » pour ses pilotes ou ses personnels navigants commerciaux alors que « pour faire voler des avions, il faut du monde et qu’il y a beaucoup d’autres métiers derrière. »

Pour cette rencontre avec ses éventuels futurs collaborateurs, ATN n’a pas fait les choses à moitié. Les jeunes ont été gâtés, avec des goodies à l’ effigie de la compagnie, mais ils ont surtout eu l’occasion de rencontrer les hommes et les femmes qui y travaillent, directement dans leur environnement professionnel.

Faire naître des vocations

Une sorte de journée portes ouvertes donc, qui fait plaisir à la jeunesse autant qu’aux salariés, fiers de pouvoir peut-être déclencher des vocations. « On a été nous aussi des jeunes, comme eux, et on avait besoin d’être orientés pour nous permettre de savoir ce qui nous intéresserait le plus, confie Bertrand Loisy, technicien structure chez Air Tahiti Nui. Le monde de la maintenance est très important notamment en tant que technicien et c’est intéressant de s’orienter vers ce genre de carrière. »

À part la direction technique qu’ils ont pu apprécier sur le tarmac, les jeunes ont profité d’un « parcours immersif et interactif » avec les 13 autres directions de la compagnie. Ils ont visité la zone scanneurs de l’aéroport, l’atelier Boeing, le lounge de la compagnie, et même l’immeuble Tua rata qui accueille toute la partie administrative de la société. Air Tahiti Nui a également évoqué l’organisation d’un concours – lié à son programme Fenua Student – qui permettra à 5 lauréats de bénéficier d’un stage rémunéré à partir de janvier 2024, sur les 5 prochaines années.