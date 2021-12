443 grammes d’ice découverts à l’aéroport

Deux passagers ont été arrêtés jeudi dernier à la descente d’un vol en provenance de Los Angeles, avec 446 grammes d’ice dissimulés dans le bagage de l’un d’eux. Un troisième homme a ensuite été interpellé. Ils seront jugés le 27 janvier prochain.

Jeudi 2 décembre, les agents des douanes ont procédé au contrôle de deux passagers, âgés de 30 ans, en provenance de Los Angeles. Dans le bagage de l’un deux, 5 boudins renfermant 443 grammes d’ice ont été découverts, relate un communiqué du Procureur de la République.

Placés en retenue douanière, ces deux individus ont été remis aux gendarmes de la section de recherches de Papeete. Un troisième homme, de 47 ans, a également été interpellé par les enquêteurs. Ils ont été déférés au parquet dimanche 5 décembre, qui les a placés en détention dans l’attente de leur comparution le 27 janvier prochain.

Les investigations ont établi que ces trois hommes s’étaient rendus à Los Angeles pour le « Balck Friday ». Un des deux trentenaires entendait également réaliser un importation d’ice d’opportunité en achetant une quantité significative et recrutait pour ce faire un individu chargé de faire la « mule » et qui devait être rémunéré en ice. La drogue a été acquise par l’intermédiaire d’un jeune Mexicain, le quadragénaire servant de chauffeur lors de la transaction.

Les deux passagers sont poursuivis pour détention, acquisition, transport, importation de stupéfiants, contrebande, association de malfaiteurs ; le chauffeur pour complicité de détention, acquisition, transport, importation de stupéfiants et contrebande. Ils encourent jusqu’à 10 ans de prison et 895 millions de Fcfp d’amende, ainsi qu’une amende douanière au moins égale à la valeur marchande de la drogue, et la confiscation de tous leurs biens mobiliers et immobiliers.

Le Procureur de la République souligne qu’il s’agit là du 7e dossier en un an traité par la procédure de comparution immédiate à délai différé. Les 6 dossiers précédents ont permis de confisquer des avoirs criminels d’une valeur de plus de 100 millions de Fcfp.

Avec communiqué