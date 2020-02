485 polynésiens candidats pour intégrer la Gendarmerie

Le 17 mars prochain se tiendra à l’Université de la Polynésie française les épreuves écrites des sélections de recrutement de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Pour cette première session de l’année, 485 candidats se sont inscrits, un chiffre record qui fait de la Polynésie le plus gros centre d’examen national.

Les épreuves écrites de « mise en situation professionnelle » se déroulement de 12 heures à 15 heures à l’UPF. Ce concours permettra de se sélectionner pour les épreuves d’admission. Cinq spécialités étaient proposées : administration et gestion du personnel, gestion logistique et financière, restauration collective, affaires immobilières et auto-engins blindés. Pour cette première session de l’année, pas moins de 485 candidats polynésiens se sont inscrits. À titre de comparaison, l’année dernière 125 candidats s’étaient présentés et 20 d’entre eux avaient été sélectionnés. Avec cette forte demande, la Polynésie représente donc un quart des effectifs total au niveau national. Un chiffre record, indique la gendarmerie, qui fait du fenua le plus gros centre d’examen.

Les résultats de ces premières épreuves seront connus mi-avril.