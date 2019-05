5 jours de fermeture pour le site des trois cascades

Le service du Tourisme informe que des travaux d’essais géotechniques liés au projet d’aménagement et de valorisation du site des Trois Cascades seront réalisés sur la période allant du 24 mai au 28 juin 2019.

Durant cette intervention, le site sera fermé et interdit au public les 27 et 28 mai, puis les 26, 27 et 28 juin.

Après plusieurs fermetures depuis 2015, les intempéries de janvier 2017 avaient fait des dégâts importants et seul le premier tronçon avait été rouvert au public en septembre 2017. Il s’agit à présent d’aménager les deux autres tronçons, des travaux qui ne peuvent être réalisés qu’en transportant les matériaux par hélicoptère. Sur le deuxième tronçon, il est prévu d’implanter une passerelle, ce qui nécessite des études sur la solidité du terrain. C’est pour ces raisons que le site en entier sera fermé durant ces cinq jours, tous en dehors des weekends.