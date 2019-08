50ème Forum des îles du Pacifique : « Sauver Tuvalu, c’est sauver le Pacifique »

Le 50ème Forum des îles du Pacifique débutera officiellement mardi à Tuvalu. D’ores et déjà une première rencontre placée sous le thème de l’environnement et du changement climatique, a eu lieu, ce lundi, en présence du ministre de l’Economie verte, Tearii Alpha.

Tuvalu, peuplé d’environ 12 000 habitants, et composé de neuf atolls est particulièrement concerné par les effets du changement climatique. Ces dernières années les autorités de ce pays ont plusieurs fois alerté l’opinion publique mondiale sur ces questions et exiger que les grandes nations les plus polluantes agissent pour enrayer ces phénomènes et leurs conséquences pour les îles du Pacifique.

« Sauver Tuvalu, c’est sauver le Pacifique », a déclaré Enele Sopoaga, premier ministre de Tuvalu, en soulignant l’importance des choix qui doivent être faits dès aujourd’hui, dans l’intérêt des générations futures. Il a été rejoint dans cet appel par le Premier ministre de Fidji, Frank Voreque Bainimarama.

Rappelant l’importance de l’océan qui lie les états et territoires du Pacifique, le Premier ministre fidjien a demandé à l’Australie notamment d’agir encore plus vite, pour réduire son usage des énergies fossiles, tel le charbon, pour passer rapidement à des énergies plus respectueuses de l’environnement.

L’ouverture officielle du 50ème Forum des îles du Pacifique est prévue, mardi soir, à Funafuti.