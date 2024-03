51% des Polynésiens ont une vision positive du tourisme

Alors que beaucoup se demandent comment atteindre l’objectif gouvernemental de 600 000 touristes par an, ou même si c’est souhaitable, l’étude commandée par Tahiti Tourisme sur la perception du tourisme par les Polynésiens, réalisée en fin d’année dernière, a été livrée. Verdict : 51% des 4 300 répondants ont une vision positive du tourisme et de ses apports au fenua, mais ils sont aussi 52% à se plaindre de l’augmentation des prix de l’immobilier qu’il induit, et 37% à déplorer la perte d’authenticité du mode de vie local. Les Polynésiens demandent surtout à être consultés sur les grandes décisions dans ce secteur, et veulent garantir la préservation de leur patrimoine culturel.

Alors que beaucoup se demandent comment atteindre l’objectif de 600 000 touristes, ou même si c’est souhaitable, et conciliable avec l’objectif d’un tourisme « inclusif et durable », Tahiti Tourisme avait fait appel en fin d’année dernière au cabinet MMGY TCI Research, exclusivement consacré au secteur, et partenaire de nombreuses collectivités et organismes de management des destinations. Il s’agissait donc de mesurer l’acceptabilité de l’activité touristique dans la population. 4 294 personnes ont répondu au sondage, en ligne, en face-à-face et par téléphone. Leurs réponses ont été comparées à une norme constituée de destinations insulaires internationales.

Les résultats ont été rendus publics ce vendredi. Il en ressort une vision globalement positive – il faut aussi noter que 47% des répondants ont une activité en lien avec le tourisme, que 52% d’entre eux résident sur une île très fréquentée par les touristes, et que 65% sont retraités ou inactifs.

Une vision du tourisme plus positive que dans des destinations comparables

La vision du tourisme est dans l’ensemble positive, à 51%, trois points du-dessus de la norme. Une large majorité (80%, c’est 23 points de plus que dans les destinations comparables) estime que le fenua doit continuer à se promouvoir pour attirer les visiteurs, mais près de la moitié – surtout les habitants de Tahiti, Moorea et Bora Bora où l’on recense 4% de « tourismophobes » – pense que l’impact du tourisme sur la vie des habitants n’est pas suffisamment pris en compte dans la politique touristique.

Le tourisme est majoritairement perçu comme bon pour l’économie, l’emploi, l’offre d’activités culturelles et la préservation du patrimoine. 53% des résidents déclarent ne pas ressentir de nuisances liées au tourisme, et font état de leur fierté de recevoir des viisteurs. Mais le tourisme est tout de même critiqué par 25% des sondés pour son impact négatif sur l’environnement et la propreté des espaces publics, ainsi que sur la qualité de vie des habitants. Onze pour cent déclarent souffrir de nuisances liées au tourisme toute l’année, et 36% plus occasionnellement.

Circulation et immobilier, les points noirs

Au premier rang des nuisances, les difficultés de circulation pour 56% des sondés, et l’augmentation des prix de l’immobilier pour 52%. 44% s’inquiètent de la désertion de certaines zones au profit de logements touristiques – c’est 17 points au-dessus de la norme. Et, à 37%, les répondants s’inquiètent de la perte d’authenticité et de la dilution du mode de vie local.

Les attentes des résidents : être informés et prendre part aux décisions, accéder à des formations

Les Polynésiens veulent être largement consultés pour pouvoir prendre part aux décisions et s’exprimer sur la réalité des enjeux propres à leur île. Ils souhaitent aussi voir les plus jeunes accéder à des formations, sensibiliser davantage les résidents à l’accueil. Surtout, ils voient dans le tourisme une occasion de progresser sur la gestion des déchets, les transports, la sécurité et les infrastructures. Ils demandent notamment des centres culturels et de loisirs, des sentiers de randonnée et l’aménagement des sites touristiques. Une exception : les aménagements pour les plaisanciers ne recueillent que 27% d’opinions favorables, ceux pour les bateaux de croisière seulement 23%, sauf aux Marquises et aux Tuamotu-Gambier, favorables à plus de 50% au tourisme nautique.

Les retombées économiques ne sont pas perçues comme équitables

Seulement 47% des sondés estiment donc que le tourisme favorise une redistribution équitable des aménagements, du développement de services ou des mesures d’amélioration du cadre de vie. Beaucoup n’ont tout simplement pas d’avis sur la question, ce qui fait dire à l’institut d’enquête qu’il y a « un enjeu de communication pour rendre tangibles les bénéfices liés au tourisme et leur répartition dans les différents archipels. » Toutefois, 86% des habitants déclarent aimer la campagne « En route vers un tourisme inclusif et durable ».

