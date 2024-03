Le Rugby Club de Pirae en partenariat avec le Stade français

Le Rugby Club de Pirae a signé un partenariat prestigieux avec un des plus grands clubs professionnels de France, actuel leader du Top 14 (1ère division), le Stade Français Paris. Julien Combes, responsable sportif du centre de formation et de la cellule partenaire de la formation du Stade Français, était au fenua durant deux semaines et a été agréablement impressionné par les joueuses de Pirae.

Validé il y a six mois, le partenariat entre le Stade français Paris, leader du Top 14, et le Rugby Club de Pirae, va permettre à des cadres parisiens de venir à Pirae et à des joueurs ou des joueuses de Pirae d’envisager des déplacements pour des évaluations et un éventuel parcours au Stade français, explique Julien Combes, en charge du centre de formation depuis 18 ans. Il a notamment passé la semaine des vacances scolaires avec les U12 et les U14 le matin, et les U16 et U18 l’après-midi, non seulement de l’école de Pirae mais aussi d’autres clubs qui ont répondu à l’invitation.

Un partenariat à l’initiative de Patrick Lopez-Diot, responsable de l’école de rugby de Pirae, qui a pris une tournure plus concrète avec le séjour au fenua de Julien Combes. Le Stade français met en avant le « double parcours, c’est-à-dire qu’il faut être bon à l’école et bon sur le terrain », une approche évidemment parlante pour le responsable de l’école de Pirae, qui est dans le civil directeur du Cours Bufflier.

C’est la première incursion dans le Pacifique du Stade français, car la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et Futuna sont déjà des terrains de chasse pour les clubs français, et davantage aidés par la fédération nationale. « Il y a des choses qui sont bien faites, dit Julien Combes, mais on est là pour amener une plus-value au rugby polynésien », qui reste à la traîne dans une région pourtant célèbre pour ses talents dans ce sport. La démarche s’inscrit dans le plan Aito 2027 qui voit aussi la Fédération française de rugby s’impliquer enfin au fenua. Et Julien Combes trouve qu’il y a du potentiel, particulièrement chez les féminines.

« Ça ne va pas changer la face du monde tout de suite, convient Patrick Lopez-Diot, on est lucide là-dessus, mais ça va nous permettre de donner une visibilité à nos joueurs et nos joueuses qui veulent vraiment faire quelque chose plus tard. » La suite, ce sera en visioconférence, avec la suite des « webinaires » démarrés en novembre dernier. Et peut-être bientôt de jeunes joueurs tahitiens qui pourront aller s’entraîner en France pour, dans un premier temps, pour mesurer leur niveau et s’essayer au rugby à 15.

Pirae compte aujourd’hui 70 jeunes, environ 50 à l’école de rugby et une vingtaine en U16 et U18.