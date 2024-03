Mondiaux de surf : Joan Duru gagne son billet olympique, Kauli Vaast en finale

À la veille de dernière journée des World Surfing Games à Porto Rico, la France occupe la deuxième place du classement général provisoire derrière le Brésil emmené par Gabriel Medina. Kauli Vaast, déjà assuré de participer aux JO, s’est hissé en finale, ce samedi. Joan Duru, à 34 ans, a décroché le second quota olympique messieurs. Leur mission demain : assurer la présence d’un 3e Français à Teahupoo.

C’est un exploit que le Landais Joan Duru a réalisé ce samedi à Porto Rico, à l’avant-dernier jour des championnats du monde de surf, qu’il avait remportés en 2021. Mais cette année, il décroche d’ores et déjà sa place pour les Jeux olympiques. Il n’a « doublé » son coéquipier Marco Mignot que dans les trois dernières minutes de sa demi-finale. Mignot est quant à lui attendu demain en repêchages, face au Brésilien Yago Dora et au Marocain Ramzi Boukhiam. « C’est énorme ! disait Joan Duru. Ce n’est pas la meilleure des façons (de se qualifier) parce que j’aurais préféré que Marco passe ce tour. Mais maintenant, on va se battre pour lui. On va tout faire pour gagner la 3e place messieurs. Avec Kauli, on va se battre pour décrocher ce quota. Félicitations à Marco, c’est une machine. Depuis les sélections, il a surfé comme un guerrier, il a fracassé tout le temps. Et là, il a perdu de très peu… » Si demain la France de Joan Duru et de Kauli Vaast fait mieux que le Brésil de Gabriel Medina et Yago Dora, alors les Tricolores auront ce fameux 3e ticket pour Paris2024.

Chez les femmes, Joanne Defay s’est elle aussi qualifiée pour la finale de tableau principal. Médaille de bronze l’an dernier, elle est en course pour son premier titre mondial.

Avec communiqué de la Fédération française de surf