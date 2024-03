L’exposition Henri Hiro à la Maison de la culture : l’homme qui ne voulait pas se taire

Le coup d’envoi de l’année de célébration de Henri Hiro, à l’occasion du 80e anniversaire de sa naissance, a été donné vendredi soir à la Maison de la culture par le vernissage de l’exposition itinérante qui voyagera ensuite dans plusieurs établissements scolaires entre avril et juin, au Heiva i Tahiti, puis à l’assemblée, à l’université, et au Musée de Tahiti et des îles.

Intitulée Hiro, fou ou visionnaire ? cette exposition composée de plusieurs panneaux retraçant les épisodes marquants de la vie de Henri Hiro est basée sur la biographie écrite par Jean-Marc Pambrun, Henri Hiro, héros polynésien. Il faut prendre le temps de lire ces panneaux, assez denses, illustrés de photos et de dessins qui ont été retravaillés par de véritables artistes du numérique. Il est également possible, via les QR codes de chaque panneau que l’on peut sauvegarder, d’accéder à leur contenu enrichi d’extraits vidéo et audio, explique sa fille Hitihiti Hiro.

Si Henri Hiro jouit à présent d’une considération qui lui a manqué de son vivant, les jeunes générations pourront comprendre, à travers cette exposition, le cheminement intellectuel de cet homme, qui s’est battu jusqu’au bout pour convaincre les Polynésiens de la valeur de leur culture, et pour leur rendre une dignité qu’il estimait mise à mal par l’Église et les pouvoirs politiques. Il l’a fait en utilisant tous les moyens possibles, la poésie, le théâtre, le cinéma, l’engagement antinucléaire. Trente ans après sa disparition, cette exposition est l’occasion de mesurer le rôle fondateur de Henri Hiro dans la vision que la Polynésie a d’elle-même, au prix d’une douleur personnelle qui transparaît dans toute son œuvre. Henri Hiro était sans doute les deux, fou ET visionnaire, et l’histoire de sa vie est un miroir tendu à tous.