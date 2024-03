Kauli Vaast 3e des Mondiaux de surf à Porto Rico

Le surfeur tahitien termine le Championnat du monde à la troisième place, derrière le Brésilien Gabriel Medina et le Marocain Ramzi Boukhiam et devant son compatriote Joan Duru. La France prend la deuxième place du classement ISA des nations, mais après la qualification olympique décrochée samedi par Joan Duru, il n’y aura pas d’autre Français à Teahupoo.

La dernière journée du Championnat du monde de surf à Porto Rico a vu la victoire de Gabriel Medina, favori de cette finale. L’équipe brésilienne repart ainsi avec le titre de champion du monde individuel, la tête du classement par nation et la tête des classements hommes et femmes. Gabriel Medina s’assure donc la place non nominative en jeu pour Teahupoo.

La France aurait pu la décrocher, après la montée au tableau final de Kauli Vaast et Joan Duru, qui termine quatrième de ces mondiaux et qui a annoncé qu’il prendra sa retraite après les Jeux. Il aurait fallu pour cela que l’un des deux termine deuxième de ce championnat, mais le billet pour Teahupoo est revenue au Marocain Ramzi Boukhiam. Le quotidien L’Équipe salue « l’engagement bluffant » et le « tube venu d’ailleurs » de Kauli Vaast, qui « n’a sans doute pas été récompensé à son juste niveau » et termine donc à la 3e place du championnat, tandis de Joan Duru assure la 4e place.

Chez les femmes, Johanne Defay prend elle aussi la 3e place du championnat, derrière l’Australienne Sally Fitzgibbons et la Brésilienne Tatiana Weston-Webb. La France est ainsi 4e du classement des nations, derrière le Brésil, l’Australie et l’Espagne.

Il y aura donc en tout quatre surfeurs français aux Jeux : Kauli Vaast, Joan Duru, Vahine Fierro déjà qualifiée, et Johanne Defay.