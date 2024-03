Deux accidents mortels, à Paea et Papenoo

Deux conducteurs de scooters sont décédés samedi soir et dimanche matin dans des collisions frontales avec des véhicules. Les deux accidents sont dûs à des tentatives de dépassement.

Triste week-end, avec deux accidents qui ont coûté la vie de deux scootéristes. Le premier aux alentours de 22h30, à Paea : deux véhicules se suivant sur la voie Taravao-Papeete tentaient un dépassement, lorsque le second, un SUV, a percuté de front un scooter arrivant en sens inverse. Selon des témoins, le conducteur du scooter a « perdu beaucoup de sang » et les services de secours ont tenté en vain de le réanimer pendant plus d’une heure.

Dimanche matin, c’est à Papenoo que s’est produit le second accident mortel. Cette fois ce serait le scootériste qui essayait d’effectuer un dépassement et qui a percuté un pick-up roulant en sens inverse. Il est mort sur le coup.

La gendarmerie a réalisé des prélèvements toxicologiques et ouvert les enquêtes.