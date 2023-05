530 pieds de paka détruits à la Presqu’île

La brigade de gendarmerie de Taravao « agissant sur renseignements« , a mené une opération de découverte et de destruction de plants de cannabis en fin de semaine. Du matériel de culture indoor et des espèces ont aussi été saisis.

Les opérations ont eu lieu mercredi dernier sur quatre sites différents. 6 gendarmes de la brigade de Taravao sont intervenus et découvert un total de 529 pieds de paka. Des plants qui ont été « détruits par incinération sur instructions du procureur de la République de Papeete ». Des lampes chauffantes et des pompes à eau, nécessaires à la culture « indoor » du cannabis ont aussi été saisies, de même que 91 500 francs en liquide. Les propriétaires de ces plantations auraient été identifiés et « feront l’objet de poursuites« . « Depuis le début de l’année, ce sont 146 opérations de ce type qui ont été conduites et qui ont permis la destruction de 10 962 pieds de cannabis et l’interpellation de 86 mis en cause », précise la gendarmerie qui dit vouloir « poursuivre sans relâche la lutte contre les trafics de stupéfiants ».

Avec communiqué