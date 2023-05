La police mexicaine trouve de l’ice dans des tortues « Tahiti »

La Garde nationale mexicaine a annoncé avoir découvert, dans des objets artisanaux en forme de tortue qui devaient être envoyés vers Tahiti, 41 poches contenant de la méthamphétamine.

L’information, rendue publique par un communiqué des autorités mexicaines, a été relayée par plusieurs médias locaux et repérée par nos confrères de TNTV. La Guardia Nacional de Mexico, qui regroupe depuis 2019 l’ensemble des forces de police fédérale du pays, a réalisé une importante saisie d’ice apparemment destiné au marché polynésien. La saisie a été réalisée dans le Quéretaro, état du centre du Mexique où les autorités ont inspecté une « entreprise de courrier et de colis » pour mener des « fouilles préventives », en présence notamment d’équipes cynophiles. Le chien renifleur a désigné une cargaison dans laquelle se trouvait des « objets artisanaux représentant des tortues », toutes marquées du nom de leur destination : Tahiti. À l’intérieur de ces produits de boutiques à souvenirs, la garde nationale a trouvé « 41 sacs scellés contenant une substance blanche et cristalline présentant les caractéristiques du stupéfiant connu sous le nom de Crystal ». Ou d’ice au fenua. La métamphétamine saisi, dont le poids n’a pas été rélévé par les autorités locales à ce stade, a été confié au ministère public fédéral, qui a ouvert une enquête plus large sur ce trafic.