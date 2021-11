59 élus polynésiens signent une tribune pour un second quinquennat d’Emmanuel Macron

Quelques jours après le Congrès des maires de France, Le Journal du dimanche a publié hier une tribune signée par plus de 600 élus locaux pour apporter leur soutien à un second mandat d’Emmanuel Macron. « Nous avons besoin de continuité et de stabilité », disent-ils. Parmi eux, 59 signatures polynésiennes, dont 5 qui avaient parrainé Marine Le Pen en 2017.

« À notre place, dans l’exercice de nos responsabilités, nous pouvons clairement dire que le quinquennat qui vient de s’écouler a été favorable aux territoires et aux communes, écrivent les élus signataires de différents bords politiques ou sans étiquette. Ils se déclarent satisfaits, entre autres, des dotations de l’État aux communes, qui avaient baissé durant le mandat de François Hollande, de la création de l’Agence nationale des territoires pour le soutien apporté en ingénierie, et du budget plus que doublé de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. « Ce soutien ne poursuit aucun intérêt partisan, il est d’intérêt général. Nous voulons tout simplement poursuivre la relation de confiance qu’en cinq ans nous avons pu tisser avec l’Etat. »

Parmi eux, 59 élus polynésiens, maires ou représentants à l’assemblée. On y trouve le maire de Pirae, Édouard Fritch et Tearii Alpha, mais pas d’autre membre du gouvernement. Gaston Tong Sang est signataire, ainsi que les six maires des Marquises, visiblement séduits durant la visite présidentielle, et tous les maires des Tuamotu concernés par l’extension ou la réhabilitation des abris anticycloniques. On remarque aussi la signature de 5 des 17 élus qui avaient donné leur parrainage à Marine Le Pen en 2017 : Patricia Amaru et Juliette Nuupure, alors Tahoeraa, Thomas Moutame, et deux maires des Tuamotu, Raphaël Villant et Calixte Yip.

Les élus polynésiens, qui représentent à eux seuls près de 10% des signataires de la tribune :