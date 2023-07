59 jeunes débutent leur Service national universel

C’est la deuxième session au fenua de ce SNU, programme d’État qui déjà vu passé l’an dernier plus de 30 000 jeunes en métropole. Les participants polynésiens, qui ont débuté un stage de cohésion de deux semaines ce matin, ont entre 15 et 17 ans, se sont porté volontaire et devrait par la suit mener une mission d’intérêt général, voire un volontariat de plus de trois mois.

Levée des drapeaux, chants, et discours de motivation. Ça n’est que la deuxième fois qu’une session du service national universel est lancé au fenua, mais cette cérémonie, qui s’est tenue ce matin en présence de nombreux invités institutionnels, pourrait devenir une routine, dans la cour du lycée hôtelier de Punaauia. C’est là que les 59 volontaires retenus pour cette nouvelle session de SNU logeront pour leur séjour de cohésion de deux semaines. Une période ponctuée d’ateliers, des visites de sites et de rencontres, toutes sur le thème de la citoyenneté, que ce soit au contact d’associations, de militaires, de forces de l’ordre, de pompiers, d’acteurs de l’environnement, du patrimoine ou de la solidarité.

Les stagiaires participeront aussi, avec le Haut-commissaire, à une distribution de repas aux sans domicile fixe, ainsi qu’aux festivités du 14 juillet. Objectif : transmettre et « faire vivre » les valeurs républicaines, renforcer la cohésion dans ce groupe aux origines géographiques et sociales diverses, « développer la culture de l’engagement, et pourquoi pas proposer des voies d’insertion professionnelle. Ce sont d’ailleurs souvent des enseignants, conseillers d’orientation ou travailleurs sociaux qui ont fait passer le message à ces jeunes de l’existence du SNU, ouvert à tous les Français de 15 à 17 ans.

« Un projet d’émancipation et de responsabilisation des jeunes »

Si certains codes – l’uniforme, les cérémonies au drapeau tous les matins… – peuvent donner des atours militaires au programme, dans lequel les armées font partie des intervenants incontournables, c’est bien le vice-rectorat qui est en charge du séjour de cohésion, en partenariat cette année avec la Fédération des oeuvres laïques (FOL). Les ministères polynésiens des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation et des Solidarités sont aussi de la partie. Dans ce programme lancé en 2019 par l’État – et que Paris avait un temps songé à rendre obligatoire avant de se raviser devant le défi logistique, budgétaire, et devant les critiques nombreuses du projet – le Pays a vu un « véritable projet d’émancipation et de responsabilisation des jeunes ».

Après le séjour de cohésion, les 59 volontaires retenus devront effectuer une « mission d’intérêt général » de 10 à 15 jours, perlés ou d’affilés, auprès d’une structure culturelle, sanitaire ou patrimoniale. Une phase qui doit « accompagner les jeunes dans la construction de leur projet personnel et professionnel et dans le développement de leur engagement ». Suivra, pour ceux qui le souhaitent, un engagement volontaire d’au moins trois mois, réalisé entre 16 et 25 ans, au travers des programmes de volontariats existants.