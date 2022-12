60 ans de célébrations du Tiare et de la féminité

Soixante ans après son premier bal du Tiare, le groupement de solidarité des femmes de Tahiti, plus vieille association féminine du fenua, a de nouveau célébré la fleur emblématique du Pays, ce samedi, au parc Outuaraea, en partenariat avec Tahiti Tourisme.

Orero, ateliers de tressage et de confection de couronnes et de colliers, fabrication de monoï et de parfum, stand de massage, cuisine et explications historiques, linguistiques ou botaniques… Le Tiare était au centre de toutes les activités et toutes les discussions ce samedi au parc Outuaraea de Faa’a. Aux commandes de l’évènement, le Groupement de solidarité des femmes de Tahiti, « plus vieille association féminine du fenua » d’après sa présidente, et qui n’en est pas à sa première célébration de la fleur blanche. « Le GSFT a été créé en 1961, et dès décembre 1962 a été mise en place sa première manifestation, un bal du Tiare, qui a été organisé dans les jardins de la mairie de Papeete », explique Raymonde Raoult, à la tête du groupement depuis une dizaine d’années. Déjà à l’époque, l’office du tourisme était partenaire, comme pour cette fête anniversaire. « Ça s’est répété pratiquement tous les ans depuis 60 ans, sauf quand la météo n’étaient pas bonne ou que le Covid ne le permettait pas » précise la responsable, pour qui le Tiare « véritable emblème de Tahiti », doit continuer à être célébrée :

La journée a été marquée par un repas cuit dans les nouveaux fours traditionnels du parc Outuaraea, et par un « concours de la plus belle tenue blanche locale avec colliers et couronnes ». À ce jeu, c’est Simone Tihoni-Lenoir qui l’a emporté, devant Dania Hatitio. Le groupement de solidarité des femmes de Tahiti promet dès à présent une nouvelle célébration, et « peut-être le retour du bal », l’année prochaine. D’ici là le collectif, qui mène depuis six décennies des actions en faveur de l’emploi des femmes et de la solidarité pour les familles en difficulté, prévoit de nouvelles formations, les 12 et 13 décembre à son siège de Fariipiti. Plus d’informations sur la page Facebook de l’association.