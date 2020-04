60 milliards de Francs de prêts garantis par l’Etat pour les entreprises polynésiennes

Et l’investissement ? Soulager la trésorerie est une chose, mais alors que selon les trois grandes banques polynésiennes plus de 6 000 crédits ont été reportés – soit 30 milliards de Fcfp, répartis à 60-65% sur les entreprises et 35-40% sur les particuliers – qu’en est-il de l’investissement pour préparer la suite ? « Ceux qui avaient déjà obtenu leur accord de crédit révisent, certains ont différé, et certains sont déjà engagés, ils vont, entre guillemets « profiter » de cette période pour mettre en œuvre l’investissement en se disant qu’à x mois on sera revenu à une économie normale » dit Matahi Brothers. « Faire des aménagements dans un hôtel, ça a démarré déjà, il n’y a pas de clients, c’est le moment de le faire. » « On continuera à examiner tous les dossiers qui se présenteront à nous, avec forcément une analyse et un regard sur l’avenir, mais il ne s’agit pas, mais il ne faut surtout pas qu’on ferme tout, parce qu’on va se priver des opportunités de rebondir »