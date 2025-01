68 nouveaux cas de dengue début janvier

L’épidémie de dengue se poursuit : 68 nouveaux cas ont été confirmés par le bulletin de surveillance sanitaire de l’ARASS sur la première semaine de janvier. La coqueluche est toujours bien présente, et la vigilance est de mise face à la leptospirose en cette période de pluies intenses.

Le passage à la nouvelle année n’a pas stoppé l’épidémie de dengue, bien au contraire. Le dernier bulletin de surveillance sanitaire, qui porte sur la première semaine de janvier, évoque une tendance « nettement à la hausse ». 68 nouveaux cas ont été confirmés sur la période, parmi lesquels 50 résidents de Tahiti. Les autres îles touchées en ce début d’années sont Moorea, Bora Bora, Huahine, Raiatea, Rangiroa et Arutua. L’incidence et le taux de positivité augmentent aussi par rapport aux semaines précédentes : six personnes ont dû être hospitalisées, toutes mineures, dont quatre enfants de moins de dix ans.

Ces nouveaux signalements portent à 625 le nombre total de cas confirmés (47 hospitalisations) par l’épidémie depuis son signalement fin novembre 2023. Auxquels il faut ajouter 38 « cas probables ». L’ARASS rappelle que les mesure de prévention individuelle sont « particulièrement indispensables dans le contexte actuel ». Il est fortement recommandé de se protéger contre les piqûres de moustique et d’éliminer les gîtes larvaires. La Société et les Gambier sont en phase d’épidémie de niveau 3A, tandis que les Marquises sont en phase d’alerte de niveau 2. Les Australes sont les moins touchées, et classées en phase de surveillance renforcée de niveau 1B.

En ce qui concerne la coqueluche, le bulletin de surveillance informe que 22 nouveaux cas confirmés ont été rapportés en semaine 1, dont 19 résident à Tahiti. Aucun nourrisson n’est concerné et ces cas n’ont pas nécessité d’hospitalisation. Depuis le 14 juin 2024, 547 cas sont recensés, dont 496 à Tahiti. « Une tendance à la hausse du taux de positivité par rapport aux dernières semaines (25%) est observée tandis que le nombre de tests a diminué de 30% par rapport à la S51. La vigilance reste de mise en cette période de retour de vacances ».

L’ARASS note aussi que trois cas de leptospirose ont été déclarés sur la première semaine de janvier. Le risque étant accru en cette saison des pluies, « un pic est attendu ».

À noter que la campagne contre la grippe et le covid se poursuit jusqu’au 20 avril. Trois nouveaux cas de grippe A et 8 cas de covid sont recensés en ce début d’année.