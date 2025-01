Ponte des Porites rus : 150 observateurs mobilisés dans 33 pays

C’est bientôt le jour J pour l’événement mondial de l’observation de la ponte synchronisée des coraux Porites rus, organisé par l’association Tama no te Tairoto. Ce projet, appelé « Connected by the Reef – Te firi a’au », va mobiliser 150 observateurs dans 33 pays à travers le monde, dont la Polynésie française. Et ça se passe ce samedi. Rendez-vous dans l’eau dès 7 heures du matin en Polynésie française pour observer le phénomène qu’on pourra suivre ensuite dans les autres pays participants.

C’est un événement de science participative exceptionnel, « unique » même pour ce genre d’observation d’après Vetea Liao, le fondateur et gérant de l’association Tama no te tairoto, et l’initiateur du projet. Baptisé « Connected by the Reef – Te firi a’au », le projet va mobiliser 150 observateurs dans 33 pays à travers le monde, dont la Polynésie française. Il s’agit d’observer la ponte synchronisée des Porites rus, l’un des rares coraux qui expulse ses gamètes, appelées des larves, de jour. Et pas n’importe quand, à des heures très précises que l’association Tama no te tairoto a réussi à prévoir au fur et à mesure de ses observations. Vetea Liao veut désormais aller plus loin et savoir si le phénomène est bien synchronisé dans tous les pays du monde, d’où l’organisation de cet événement dont on parle depuis plusieurs mois. « Le premier objectif qui est vraiment scientifique, c’est de savoir sur un seul et même événement sur le même jour, jusqu’où va la synchronisation du phénomène, c’est aussi mettre en lumière ces coraux qui se reproduisent de jour qui est important. C’est quand même incroyable de savoir qu’un si petit animal arrive à se synchroniser sur des distances aussi grandes. Et comment font-ils ? Comment sont-ils réellement connectés ? »

Les données récoltées sur une application créée pour l’événement seront ensuite analysées et Vetea Liao espère présenter des résultats officiellement début juin, en même temps que l’exposition annuelle de l’association. Et une suite est déjà prévue à l’observation de samedi, avec une invitation lancée à tous les participants à retourner à l’eau le mois prochain, le mois suivant et ainsi de suite pour vraiment comprendre quand le phénomène commence et se termine autour du monde. Si on sait qu’en Polynésie française, la ponte a lieu au moment de la saison chaude, les dates n’ont pas encore été formellement établies pour les autres pays du monde. L’événement prévu samedi est un rendez-vous de science participative exceptionnel par son ampleur : « Pour ce genre de phénomène, c’est unique, je pense que ça n’a jamais été fait, et c’est exceptionnel avec l’étendu des pays qui ont été touchés et on verra le chiffre final de combien de personnes ont vraiment pu se mettre à l’eau et ont vu le phénomène. C’est quand même très particulier, surtout venu d’une petite asso pas très connu ailleurs. C’est quand même un challenge de réussir à mobiliser des gens. »

Vetea Liao se dit stressé et excité à la fois. Il a hâte bien sûr d’avoir les premiers résultats. Et le public pourra même suivre en direct la mobilisation « Connected by the reef – Te firi a’au » car après être allé dans l’eau samedi matin, l’association organise une journée à l’Intercontinental avec Te Mana o te moana et le soutien de l’Ifrecor Polynésie avec expositions, vidéos immersives, posters d’information et un point régulier sur le projet dans les autres pays du monde.