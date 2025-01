Moerani Frébault en mission à Djibouti

Le député, représentant du Pacifique et de l’Assemblée nationale à l’IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale), est en mission pour cinq jours à Djibouti, à l’Est de l’Afrique, où la France dispose d’une importante base militaire. L’occasion de rencontrer les militaires du Pacifique déployés dans cette zone stratégique.

C’est une ancienne colonie française, petit territoire de moins d’un million d’habitants, situé entre le golfe d’Aden et la mer Rouge, sur une route hautement stratégique pour le commerce maritime international. À Djibouti, l’État dispose toujours d’une base militaire, sa plus importante en Afrique avec près de 1 500 soldats. Parmi eux, plusieurs Polynésiens et Calédoniens.

Après le président Emmanuel Macron, venu partager le repas de Noël avec les troupes, ces militaires reçoivent une nouvelle visite, celle du député polynésien Moerani Frébault, représentant du Pacifique et de l’Assemblée nationale à l’IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale). Il y est arrivé en ce début de semaine, pour une mission de cinq jours « afin d’aborder les grands enjeux de la zone Indopacifique ».

L’occasion pour l’élu marquisien de faire « des rencontres émouvantes avec nos enfants du Pacifique engagés dans l’armée qui nous représentent fièrement », mais aussi de poser les armes à la main. Des visites des bases militaires américaines, japonaises et des ambassades sont aussi prévues, pour des « tables rondes avec diplomates, ministres étrangers et experts en stratégie militaire », indique le député, qui décrit « un agenda chargé et passionnant pour représenter au mieux notre Fenua et ses enjeux dans ces discussions stratégiques pour notre futur ».