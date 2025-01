Kamel le magicien veut faire rêver Tahiti avec « magie, humour et mentalisme »

L’illusionniste à succès donnera trois représentations de son spectacle Crois en tes rêves les 21 et 22 février à la Maison de la culture. Passionné d’interaction avec le public, celui qui s’est fait connaître en bluffant les stars sur les plateaux de télévision, toujours avec humour, vante des valeurs de travail et de confiance en soi, clefs essentielles selon lui pour réaliser ses rêves les plus fous. Les billets sont déjà en vente.

Magicien des stars, ou star des magiciens, c’est selon, Kamel Boutayeb de son vrai nom débarque pour la première fois de sa vie à Tahiti. Un nouveau point de chute pour ce grand voyageur, le temps de trois représentations, le vendredi 21 (19h30) et le samedi 22 février (15h30 et 19h30) au Grand théâtre de la Maison de la culture. « On vient à sept… Une grosse équipe car c’est de la magie, donc il y a du son, de la lumière, de la vidéo… on est super contents », se réjouit l’illusionniste, dont le spectacle Crois en tes rêves atteint son crépuscule après deux ans de représentations. « On va jouer les dernières à Tahiti, c’est un spectacle qui mêle magie, humour, mentalisme, avec une vraie histoire, mon histoire », annonce Kamel le magicien. L’artiste promet un show « familial », « varié avec tous les types de magie que l’on peut connaître » et notamment le close-up, la magie au plus près du spectateur, « et beaucoup d’interaction avec le public ».

Une facette participative de son métier que l’artiste affectionne particulièrement, lui qui s’est pourtant fait connaître à travers les écrans de télévision, sur France 4 puis sur Canal +, où il bluffait les vedettes du monde entier. « C’est vraiment le Grand journal qui m’a propulsé. La première fois que je suis apparu, Meryl Streep était invitée, j’ai réussi à la bluffer et grâce à ça j’ai signé un contrat de trois ans », se souvient il. Après ces succès, face à Daniel Radcliffe, Dustin Hoffman, Jennifer Lopez ou encore Jackie Chan « il était évident de monter un spectacle sur scène, car quand vous êtes face à 500, 1 000 ou 2 000 personnes, il y a tout de suite une interaction immédiate. A la télévision il y a peu de monde sur le plateau, le public est parfois un peu conditionné… Sur scène, les gens réagissent comme ils l’entendent, comme ils le sentent, comme bon leur semble », juge-t-il.

« Croire en ses rêves », c’est le précepte que Kamel le magicien souhaite diffuser au public tahitien. « Depuis tout petit, mon rêve était de devenir magicien. Dans mon spectacle, je raconter qu’en croyant très fort en ses rêves, et avec beaucoup de travail et d’abnégation, on peut les concrétiser. Plus vos rêves sont grands, plus grande sera votre vie », glisse celui qui se destinait aussi, avant d’éclore dans le milieu de l’illusion, à une carrière de prof de maths. « Il y a une sorte de similitude avec la magie : si j’avais été prof, la scène aurait été mon bureau et mon public aurait été mes élèves. Donc d’une certaine manière, j’ai aussi un peu concrétisé une partie de ce que je voulais faire en tant que prof ». Des similitudes aussi, dans la rigueur employée pour y arriver. « Je ne comptais plus mes heures de travail, à m’entraîner. J’ai aussi cru en moi, en me disant pourquoi pas moi. J’ai tout fait pour me donner les moyens de concrétiser, de vivre de ma passion ».

Ce côte stakhanoviste, Kamel le magicien le conserve encore aujourd’hui, puisqu’il doit, en parallèle de l’écriture de ses spectacles, proposer des numéros hebdomadaires à la télévision. « Ça me permet à chaque fois de me forcer à essayer d’être créatif, de trouver de nouveaux tours, des mises en scènes et des scénarios. Donc c’est un travail quotidien », notamment influencé par des figures de l’illusion dont le magicien est fan, à savoir David Copperfield, Jean-Eugène Robert-Houdin et Harry Houdini.

Le public tahitien, à qui il réserve deux ou trois adaptations de texte dans son spectacle, est donc invité à en découvrir une partie, pendant près d’1h30. Les billets sont en vente sur ticket-pacific.pf, dans les magasins Carrefour et à l’accueil de Radio 1 et Tiare FM à Fare Ute.