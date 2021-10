90 propositions pour un meilleur système d’évasans

Le rapport de la mission d’information de l’assemblée de la Polynésie sur les évacuations sanitaires domestiques, rédigé par Sylvana Puhetini (Tapura) et Éliane Tevahitua (Tavini), a été remis aux élus avant sa présentation en séance plénière. Il porte des recommandations très ambitieuses, et très coûteuses.

Depuis 15 ans, le public autant que les élus s’interrogent, entre autres, sur la pénurie chronique de soignants dans les archipels éloignés, les conditions hasardeuses des évasans par bonitier aux Marquises et aux Tuamotu, avec les événements dramatiques que l’on connaît (le rapport est dédié au petit Hoane décédé en 2019 au cours de son transfert), la situation sinistrée de l’hôpital de Taiohae, et l’objectif non atteint, dans les archipels éloignés, d’un médecin par tranche de population de 1 000 habitants prévu par le schéma d’organisation sanitaire (SOS), aggravé par les départs prématurés de médecins en poste dans les établissements sanitaires publics des îles.

Il aura fallu trois ans pour que ce rapport devienne une réalité : la demande de création d’une mission d’information sur les évacuations sanitaires date de novembre 2018. Ses travaux ont commencé en septembre 2019 et se sont poursuivis jusqu’en mars 2020 : 110 heures d’auditions auprès de 438 personnes – Samu, personnels de santé, élus municipaux, pompiers, forces armées, CPS, transporteurs aériens, maritimes, hébergeurs conventionnés, etc.

Le constat On compte environ 100 évasans par jour en Polynésie, un chiffre qui a progressé de 2% par an en moyenne au cours des dix dernières années (36 518 en 2018)

2 évasans par an par assuré : un taux stable depuis 10 ans

Le coût global de ces évasans a augmenté de 3% par an depuis 10 ans (1,998 milliard de Fcfp en 2018)

86% des évasans sont effectuées vers Tahiti

Les évasans sur réquisition représentent un total de 10 % des évasans et de 33 % en montant total, notamment sur les frais de transport

L’uro-néphrologie, l’orthopédie, la neurologie et l’ophtalmologie sont les principaux motifs d’évasan.

L’objectif de la mission, outre l’analyse du dispositif d’évacuation sanitaire, était d’identifier les causes de dysfonctionnement conduisant à l’inefficacité du dispositif, de vérifier le rapport entre les missions médicales déconcentrées et le nombre d’évacuations sanitaires en urgence, et d’émettre des préconisations. Les rédactrices du rapport font 90 propositions sur 18 axes d’action. Le document qui a été distribué aux élus est une présentation des grandes lignes d’un rapport plus étoffé, du moins faut-il l’espérer, car il ne répond pas aux questions posées et présente une liste de recommandations qui n’est pas chiffrée, mais qui pose des objectifs si ambitieux que sa réalisation pourrait bien dépasser le coût actuel du système des évacuations sanitaires.

Des pistes pour augmenter le nombre et les qualifications des soignants dans les îles

Parmi les pistes de réflexion, une analyse des évasans par spécialité à Nuku Hiva et Raiatea doit permettre de déterminer si l’offre de soins peut être y être renforcée par l’affectation de praticiens hospitaliers supplémentaires ; la lutte « contre les déficits récurrents de personnels soignants » en améliorant leurs conditions de recrutement, d’exercice et de rémunération », notamment en redéployant dans les îles les médecins de la subdivision des Tuamotu-Gambier basés à Papeete, et en programmant des consultations avancées de généralistes dans les îles dépourvues de centre médical. Tout en « indemnisant à leur juste valeur le travail et le niveau de responsabilité » des soignants dans les iles éloignées, et en mettant en œuvre un plan de prévention de l’épuisement professionnel ». Une antenne SMUR à Raiatea et à Taiohae, un hélicoptère à Raiatea, deux urgentistes et un infirmier en psychiatrie pour les îles Sous-le-Vent, une sage-femme à Tahaa font partie des recommandations. Enfin il est préconisé de confier au CHPF tous les recrutements des personnels de santé du secteur public et leur gestion prévisionnelle.

Pour pallier l’indisponibilité fréquente des compagnies aériennes, le rapport recommande entre autres de conclure une convention avec Tahiti Nui Helicopters pour les évasans d’urgence sur Moorea, et de prévoir des aménagements spéciaux sur les navires qui bénéficient d’incitations fiscales. Il n’a pas été mis à jour après l’installation aux Marquises de Tahiti Nui Helicopters, et préconise toujours pour les Marquises des travaux de réfection de digues, de quais, et même l’extension des pistes d’atterrissage de Ua Pou et Hiva Oa. Il ne dit pas un mot sur le coût des évasans réalisées par l’armée non plus.

Sur l’amélioration de l’organisation, il est proposé de mutualiser les déplacements des patients au CHPF pour la réalisation des examens médicaux, de mettre en place un opérateur unique basé au Samu pour les évasans de tous les archipels, et de développer la télémédecine qui elle aussi devrait avoir son schéma directeur. Encadrement et contrôle doivent aussi prévenir les abus.

Des politiques de prévention pour agir en amont

Sylvana Puhetini et Éliane Tevahitua ont également inclus dans leurs recommandations des mesures indirectement liées aux évasans elles-mêmes : prise en charge par l’État des maladies radio-induites (l’État serait également mis à contribution sur d’autres problématiques, au titre de la continuité territoriale), regroupement de tous les hôpitaux publics dans un unique établissement, évolution du CHPF en CHU pour la formation en médecine générale en partenariat avec les facultés métropolitaines, législation sur une diminution du taux de sucre dans les aliments vendus au fenua et interdiction de publicité pour les produits et boissons sucrées, les tabacs et les alcools. En outre, les deux élues préconisent l’adoption d’une loi du Pays sur l’aide médicale urgente qui définirait l’évacuation sanitaire interinsulaire, réviserait le schéma des transports sanitaires aériens et créerait officiellement le Samu.

L’examen de ce rapport promet en tout cas une future séance à l’assemblée très intéressante.