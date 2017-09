A 16 ans et sans permis, il se retourne sur la RDO

Un accident assez spectaculaire s’est déroulé samedi soir à l’entrée de la RDO, côté Papeete, lorsqu’un pickup s’est littéralement retourné sur la route après un aquaplanning. Le conducteur, un adolescent de 16 ans qui conduisait le véhicule de sa mère, a pris la fuite après l’accident mais a rapidement été retrouvé par les gendarmes.

C’est un accident de la route, heureusement sans gravité, mais néanmoins assez cocasse, qui s’est déroulé samedi soir à Papeete à l’entrée de la RDO. Sur une route particulièrement humide, un pickup blanc est parti en aquaplanning et s’est retourné pour s’immobiliser sur le flanc au milieu de la voie. Heureusement, le conducteur n’a pas été blessé, mais il a très curieusement pris la fuite, abandonnant son véhicule. L’explication est venue de nos confrères de TNTV. Le conducteur était âgé de seulement 16 ans, et il roulait sans permis dans le véhicule de sa mère. Les gendarmes n’ont pas mis de temps à l’identifier et à le retrouver dans la soirée de samedi.