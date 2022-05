Seize élus de la majorité municipale, issus du Tavini et de Heiura-Les Verts, ont donné lundi matin une conférence de presse pour partager leur déception de voir Teura Iriti, qu’ils ont contribué à porter à la tête de la mairie, rejoindre le Tapura. Ils estiment que l’argument d’un accès facilité aux financements du Pays est faux, et que Teura Iriti a profité de sa victoire à Arue pour servir ses ambitions personnelles, au-delà du niveau communal.

« On ne se fera pas voler notre victoire », disent 16 élus de la majorité municipale, Jacky Bryant et Richard Tuheiava en tête. On se rappelle que Teura Iriti, anciennement Tahoeraa, a été élue à deux reprises à la mairie de Arue avec une liste d’union où ne figurait aucun membre du Tapura, et qui avait recueilli 71% des voix. Un score « sans précédent » qui leur a permis d’attaquer les gros dossiers de la commune, notamment ceux de l’eau et de l’assainissement, le PGA, les anciens sites de défense, l’embauche de cadres, etc.

Les seize conseillers municipaux, soit les trois élus issus de Heiura Les Verts et les 13 élus issus du Tavini, rejettent l’argument de Teura Iriti selon lequel rejoindre le Tapura serait financièrement bénéfique pour la commune. Si c’était vrai, disent-ils, l’ancien maire Philip Schyle, membre de la majorité durant 10 ans, aurait facilement financé tous les projets municipaux. « Il y a des ambitions qui ne sont pas d’ordre communal », dit Jacky Bryant.

Ces 16 élus ont donc bien l’intention de continuer à se faire entendre au sein du conseil municipal, qui est figé dans sa configuration actuelle, quelle que soit la couleur de la robe de Teura Iriti, pour mener à bien les dossiers majeurs qu’ils ont mis en route, et sur lesquels ils ont gagné leur réélection. « C’est un peu délicat, c’est compliqué. Mais on a été élus, on va continuer à servir la population. » Car sinon, « ce serait la victoire de cette opération » du Tapura dans leur commune.

En attendant, disent-ils, ce type de comportement ne fait que renforcer l’idée, dans la population, que les politiciens sont « tous pourris ».