À défaut de vrais galons, une condamnation

Depuis 2018, un quinquagénaire jouait au gendarme et effectuait des contrôles routiers. D’après Tahiti Infos, l’homme a été condamné hier à six mois de prison avec sursis par le tribunal de Papeete.

Depuis plus de trois ans, le faux gendarme effectuait des contrôles routiers entre Mahina à Papara. Afin d’être le plus crédible possible, l’homme avait maquillé sa propre moto en moto de gendarmerie et portait un uniforme comparable à celui des gendarmes. Mais son rêve s’arrêter de manière brutale en avril dernier. Comble de l’ironie, ce sont deux vrais gendarmes qui n’étaient pas en service qui ont été contrôlés par leur « collègue », le faux gendarme donc.

Surpris par le faux uniforme et par la moto qui ne portait pas les signes distinctifs traditionnels, les gendarmes avaient relevé la plaque d’immatriculation afin de procéder à un signalement. Démasqué, l’homme avait été rapidement identifié et interpellé. Il s’avère qu’il détenait un faux permis. Arrêté, l’usurpateur avait déclaré aux forces de l’ordre n’avoir jamais utilisé son déguisement pour en tirer profit.

Après délibération, le tribunal a condamné hier « le faux gendarme » a six mois de prison avec sursis.