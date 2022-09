A Here ia Porinetia : pas de rapprochement avec les démissionnaires du Tapura… pour l’instant

Après la démission de Teva Rohfritsch, Nicole Bouteau et Philip Schyle du Tapura, il n’a pas fallu longtemps pour que la rumeur d’un rapprochement avec A Here ia Porinetia ne commence à circuler. Nicole Sanquer dément, mais ne ferme pas la porte.

« Nous l’avons appris par la presse », affirme Nicole Sanquer à propos de la démission des trois élus Tapura, même si elle reconnaît que « c’était une rumeur qui courait dans les couloirs de l’assemblée depuis un bon moment. » Aussitôt une autre rumeur a pris le relais, celle d’une plateforme commune avec le parti présidé par Nicole Sanquer. Aucun des démissionnaires du Tapura n’a approché A Here ia Porinetia, dit-elle. « Nous ne sommes pas fermés, mais il faut savoir pourquoi il y aurait cette plateforme. »

Tout rapprochement, dit Nicole Sanquer, doit se faire dans le respect des objectifs énoncés depuis la formation de A Here ia Porinetia, notamment la réduction du nombre de représentants à l’assemblée de la Polynésie française et la suppression de la prime majoritaire, la limitation à deux mandats, la réduction des dépenses publiques et des impôts.

« Je pense que ce qui arrive au Tapura s’explique par le vote sanction aux législatives, dit Nicole Sanquer, et aujourd’hui certains élus du Tapura prennent leur courage à deux mains pour quitter le parti avant les prochaines échéances. Nous, nous n’avons cessé de répéter que toutes les décisions prises par le gouvernement et votées à l’assemblée … la population n’y est pas insensible et elle n’oubliera pas. Ce qui nous préoccupe c’est la situation du Pays et nous attendons avec impatience la séance de demain et les objectifs qui seront mis par le président du Pays.»