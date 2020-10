La gendarmerie a mené, la semaine dernière, une vaste opération de recherche et de destruction de plantations de cannabis à Huahine. 2898 plants ont été saisis, 15 cultivateurs identifiés… Dont certains ont en réponse, jeté des pierres et autres projectiles sur les forces de l’ordre. Cinq d’entre eux passent en comparution immédiate ce lundi.

Six gendarmes de la brigade locale, 8 autres envoyés spécialement de Tahiti, des réservistes, des « moyens d’observation » en l’air ou en mer… C’est une « opération d’envergure » qui a été mené entre mardi et jeudi, la semaine dernière, à Huahine. Le but : « quadriller » l’île et ses motu pour repérer des plantations de pakalolo. Au terme ces trois jours de recherches, 15 cultivateurs ont été identifiés et « feront l’objet de procédures judiciaires ». Dans leurs exploitations, un total 2898 plants ont été saisis. « Tous seront détruits par incinération », précise le procureur de la République dans un communiqué diffusé par le gendarmerie ce lundi.

Une opération qui ne s’est pas passé sans heurts. D’après le procureur, « plusieurs individus se sont opposés à l’action de la gendarmerie, en leur tendant une embuscade avec jets de projectiles », jeudi soir. Un militaire a été légèrement blessé et cinq personnes interpellées. Les auteurs de l’embuscade ont été déférés au parquet et doivent être présentés ce lundi après-midi en comparution immédiate.