À Moorea, les professionnels en rébellion contre les tarifs de l’électricité

Une quinzaine de professionnels de Moorea, industriels et hôteliers, abonnés moyenne tension à l’Épic Te Ito Rau no Moorea-Maiao, sont vent debout contre les tarifs qui ont fait un bond de plus de 30%. Ils craignent aussi, comme les particuliers, l’arrivée de la saison chaude qui met la centrale à plus rude épreuve. Et ils n’excluent pas de porter l’affaire devant la justice.

Près de deux ans après la reprise par la commune de la production d’électricité, la grogne monte parmi les usagers de Moorea. Plusieurs des 14 techniciens anciennement employés par EDT et transférés à l’Épic Te Ito Rau ont rendu leur tablier. Malgré les nouvelles embauches, que certains jugent pléthoriques, les compétences de l’Épic sont remises en question. Les avis de coupure pour « travaux d’entretien » représentent l’essentiel des publications de la page Facebook de l’Épic, et les abonnés craignent pour leurs appareils.

Mais ce sont les professionnels qui sont le plus mécontents. Au 1er juillet dernier, les abonnés en moyenne tension se sont vu infliger une augmentation des tarifs moyenne tension – décidée en avril pour résorber le déficit de l’Épic et mise à exécution dès juillet. Une augmentation de 30 à 32%, qui met la moyenne tension « au prix de la basse tension pour les particuliers », dit l’un des dix directeurs d’entreprises concernées. et qui créée « des tensions imprévues » : « Pour rappel, nos budgets sont établis et validés en fin d’année précédente, rendant cette situation d’autant plus difficile à gérer », écrivent les signataires d’un premier courrier adressé au maire de Moorea et daté du 25 octobre dernier qui demande « des explications claires et justifiées sur cette augmentation, sachant que Moorea devient, par ce fait, la seule île de Polynésie avec un tarif en moyenne tension supérieur de plus de 10 francs à ceux pratiqués à Tahiti et dans les autres îles. »

Grève des factures

Et ils se rebellent. An guise de protestation, ils refusent de payer les factures émises depuis la hausse de tarif, et demandent à la mairie une proposition acceptable pour 2025. Lors d’une réunion en fin de semaine dernière, ils ont demandé au maire Evans Haumani de trouver une solution pour baisser les coûts, par exemple en obtenant une baisse du prix du transport du gasoil de la part du Pays qui régule ces tarifs. Ils espèrent une solution avant le prochain conseil municipal, prévu pour le 9 décembre prochain.

« On représente les trois-quarts des emplois de l’île »

Les hôteliers, notamment, craignent aussi que Te Ito Rau ne soit pas capable de faire face à la saison chaude, alors que les climatiseurs sont davantage sollicités. Pour l’une des entreprises, « l’électricité, c’est le deuxième poste le plus important après les salaires. Le surcoût représente la moitié de notre résultat annuel. Ça voudrait dire une baisse de la prime d’intéressement des salariés. On s’est déjà pris une grosse claque l’an dernier sur les déchets, c’était un peu normal mais on ne peut pas reprendre une deuxième couche un an plus tard et l’apprendre par une délibération scotchée sur une vitre. On n’est pas nombreux, mais on représente les trois-quarts des emplois de l’île. En théorie l’Épic ne peut pas faire de déficit, et bien il va falloir le faire. On a besoin d’un peu de répit. »

Sans réponse satisfaisante depuis un mois et demi, les clients professionnels menacent de porter l’affaire devant la justice. Toujours titulaires des contrats originels signés avec EDT, malgré la reprise des anciens contrats par l’Épic « personne n’a signé de contrat avec l’Épic », disent-ils, et ils évoquent la jurisprudence de la blanchisserie de Vaiare qui avait eu gain de cause pour sa facture d’eau dans des circonstances similaires.