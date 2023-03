À Papeete, des compteurs d’eau connectés pour maîtriser sa consommation et détecter les fuites

La grande majorité des compteurs d’eau des administrés de la capitale sont désormais équipés d’émetteurs qui permettent de surveiller la consommation d’eau de chaque foyer en temps réel. Une petite révolution qui devrait permettre aux usagers de mieux maîtriser les coûts de l’eau mais aussi de détecter rapidement d’éventuelles fuites.

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, la Polynésienne des eaux a annoncé le déploiement de son système de télérelève à Papeete. Chaque compteur d’eau est doté d’un émetteur qui va donc surveiller les volumes d’eau consommés. Une solution moderne permettant aux 10 000 abonnés de Papeete de connaître leur consommation en temps réel, et même d’être alertés en cas de fuite d’eau. Une évolution bienvenue puisqu’aujourd’hui, les usagers peuvent parfois se retrouver, à cause de fuites, avec des factures importantes. « La nuit, logiquement, vu que l’on ne consomme pas d’eau, s’il y a de l’eau qui passe, c’est qu’il y a une fuite et si c’est le cas pendant trois jours de suite, le système envoie une alerte à l’abonné », explique Mathieu Destres, directeur de la Polynésienne des eaux.

Un système qui va donc faciliter la gestion de l’eau sur plusieurs plans : les usagers pourront mieux maîtriser leur consommation et faire en sorte d’alléger les charges qui y sont liées. Ces émetteurs ont aussi été installés sur les compteurs d’eau du réseau de la commune. Un réseau communal sur lequel une fuite importante a d’ailleurs pu être détectée grâce à cette technologie. Une économie de plusieurs millions pour une fuite représentant 80 m² d’eau par jour. Outre l’intérêt économique, la Polynésienne des eaux insiste aussi sur la préservation de la ressource en eau : « C’est dommage de mettre de l’énergie à produire de l’eau, de mettre de l’énergie dans des tuyaux pour qu’au final elle soit perdue à cause de fuites », argumente encore le directeur de la société

Il y a 30 ans, 18 millions de m² d’eau était produits pour la ville de Papeete contre 6 millions aujourd’hui. Un chiffre que les experts de l’eau espèrent voir baisser avec la mise en place de ce dispositif. Les administrés de Papeete qui ne sont pas encore équipés de ces capteurs peuvent en faire la demande à la Polynésienne des eaux; l’installation est gratuite.