À partir du 22 mai, Air Tahiti reprend ses vols vers 10 îles… contre 48 avant la crise

Dans une lettre rendue publique ce vendredi, le directeur d’Air Tahiti Manate Vivish a annoncé la reprise partielle du trafic aérien domestique le vendredi 22 mai. Une reprise qui, vu les turbulences économiques que subit la compagnie ne concernera que Huahine, Raiatea, Bora Bora, Rangiroa, Tikehau, Fakarava, Rurutu, Tubuai, Hiva Oa et Nuku Hiva. Aucune date n’est avancée pour la réouverture de lignes vers les autres îles.

Dans cette lettre ouverte aux Polynésiens, le directeur général d’Air Tahiti rappelle le « scénario catastrophique » dans lequel la pandémie de coronavirus a poussé la planète et le secteur de l’aérien en particulier. La compagnie domestique avait dû stopper tous ses vols le 22 mars. Seules des liaisons exceptionnelles ont depuis été réalisées à la demande des autorités. La reprise des vols entre Tahiti et les îles, demandée par certains tavana, et crainte par d’autres, avait déjà été évoquée par le Haut-commissaire et le président Édouard Fritch, mardi. Ils précisaient alors qu’elle se ferait « progressivement » et dépendrait de la volonté des maires des îles. « Air Tahiti reprendra ses vols réguliers à compter de ce vendredi 22 mai », confirme aujourd’hui Manate Vivish.

Situation financière « précaire » malgré les coupes budgétaires

« Toutefois, toutes les îles ne pourront être reliées comme avant », nuance le responsable. En cause, les « turbulences économiques très fortes » que subit la compagnie privée (le Pays est actionnaire à hauteur de 14%) « du fait de l’absence de la clientèle touristique, dont la date de retour est encore incertaine, ainsi que d’un marché local ébranlé par cette crise ». Le directeur général avait déjà expliqué à Radio1, fin avril, que la société, premier employeur privé du territoire, ne retrouverait pas ses niveaux d’activités de 2019 avant 2023. Un plan de « délestage du temps de travail » des salariés a déjà été mis sur la table. Mais « malgré tous nos efforts pour réduire les dépenses dans l’entreprise, la situation financière de notre compagnie locale reste précaire », conclut le dirigeant.

Pas de date de reprise sur les autres îles

Raison pour laquelle seules 10 destinations, « celles présentant le plus de trafic, sur les 48 de notre réseau actuel, pourront être reliées dans un premier temps ». Huahine, Raiatea, Bora Bora, Rangiroa, Tikehau, Fakarava, Rurutu, Tubuai, Hiva Oa et Nuku Hiva sont inscrites au programme de vols, disponible sur le site de la compagnie. Aucune indication, en revanche, sur l’éventuelle date de réouverture des autres lignes. Manate Vivish et Air Tahiti assurent seulement de leur « détermination à reprendre notre mission ».

Le directeur général évoquait déjà fin avril, l’impossibilité pour la compagnie de continuer à financer l’exploitation des lignes déficitaires, comme elle le faisait jusqu’à aujourd’hui. « J’espère que le Pays souhaite conserver ses liens aériens avec ses îles et contribuera », expliquait le responsable, formulant une nouvelle fois la demande d’une subvention du Pays pour le « service public de désenclavement des îles éloignés« , jusque là assuré par Air Tahiti.