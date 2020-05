La Cave Tamanu, les trésors du monde présentés par des enfants du fenua

La Cave Tamanu, ouverte en octobre dernier, permet aux résidents de la côte Ouest de découvrir près de chez eux plus de 500 références de vins, champagnes et alcools, ainsi que de nombreux accessoires pour la dégustation et des produits d’épicerie fine. Sa spécialité, des vins dont la Cave Tamanu a l’exclusivité en Polynésie. Sa particularité, un accueil et des conseils par deux jeunes Polynésiens, Heiarii et Mata.

Le charme de la Cave Tamanu s’appelle Heiarii. Il a abordé le monde du vin après une dizaine d’années dans la restauration. De la cuisine à la salle, puis au bar, il a travaillé dans un grand restaurant gastronomique de Punaauia. C’est là qu’est née sa passion pour le vin, et son envie de se perfectionner. Mais il dit n’avoir aucune préférence pour une région particulière : « ce qui m’intéresse, c’est de découvrir des nouveautés. Si on me demandait de choisir le premier vignoble où je veux aller, je pointerais mon doigt sur une carte et j’irais. Prends la vie comme une aventure ! »

« Le vin me parle et me fait voyager »

Une manière de regarder la vie et le vin qu’on retrouve dans l’exercice de son métier. Quand on lui demande ce qu’il dirait à quelqu’un qui ne connaît pas encore la Cave Tamanu, le visage de Heiarii s’éclaire : « Je lui dirais : venez découvrir mon éden, venez découvrir mon jardin secret, des appellations peu connues, des nouveaux goûts ! C’est un voyage autour du monde. »

Heiarii, qui a grandi à Tahiti, semble avoir vécu une vie antérieure sur un terroir viticole très loin d’ici. « Lorsque je conseille un vin, je demande au client ce qu’il recherche, quelles sont ses attentes. De là, je fais appel à mes connaissances personnelles, ma mémoire olfactive, à mes souvenirs d’enfance, afin de l’émouvoir. Certains vins me font penser à l’herbe fraîchement coupée, le pain et le pâté de campagne (…). Le vin me parle et me fait voyager. »

Mata est également une représentante de la jeunesse polynésienne, et elle aussi vient du monde de la restauration. « J’ai fait une formation en vins, et je me suis dit pourquoi pas ? » Elle voit la clientèle évoluer et devenir de plus en plus adepte des bons vins. Et la Cave Tamanu, selon elle, permet de découvrir autre chose : « On sait que les Polynésiens aiment le Bordeaux, nous en avons bien sûr, mais ici on peut découvrir autre chose et faire le tour du monde en faisant le tour de la boutique ! »

Du bon vin, mais pas que… !

Et la Cave Tamanu, c’est beaucoup plus que du vin : « Ici on trouve aussi des exclusivités sur certains champagnes et certains whiskies, et bien sûr sur certains rhums. Et pour agrémenter tout cela, on a aussi de l’épicerie fine. » Là aussi les talents de Tahiti sont mis en valeur, avec notamment les délicieux fromages de Juliet, la « Fromagère de Tahiti. »

La boutique propose aussi un large choix de bières, importées de micro-brasseries européennes et japonaises, et quelques bières locales.

Sans oublier les accessoires comme des tire-bouchons, des sacs de transport, ou encore des carafes pour profiter au mieux des trésors que recèle la Cave Tamanu. Enfin, des soirées dégustation sont régulièrement organisées pour faire découvrir les exclusivités qu’on ne trouve qu’ici.

Heiarii représente parfaitement l’esprit du lieu, et il faut lui laisser le mot de la fin : « Conseiller des vins, c’est une notion de partage, c’est comme un enfant qui ouvre son cadeau de Noël, c’est toujours une surprise, une découverte. Derrière, il y a le travail des vignerons, il y a le respect de la vigne, on apprend tellement de choses ! »