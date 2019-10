La nouvelle adresse des œnophiles avertis

La Cave de Tamanu a été inaugurée jeudi soir au centre Tamanu à Punaauia, en présence de l’ « amiral » Olivier de Kersauzon.

Tahiti compte depuis quelques jours une nouvelle cave, officiellement inaugurée jeudi soir. « Le Pays a eu l’intelligence de baisser les taxes, et donc de rendre accessible certains bons vins, dit Albert Aline, on suit le mouvement que le territoire a impulsé. On a voulu jouer la qualité et vendre des produits avec un conseil. Ici, c’est très apprécié par le voisinage car les caves déjà connues sont plus à Papeete. On a pris mon ami sommelier-conseil Stéphane Bachir comme consultant, et puis on a notre équipe, dirigée par Nicolas qui porte bien son nom, un caviste qui s’appelle Nicolas c’est parfait ! »

« On a des vins qui sont très intéressants, et des vins qui sont en exclusivité, » poursuit Albert Aline. Les vins qu’on trouve ici sont donc introuvables ailleurs à Tahiti. « En fait, toute notre sélection de vins est unique, c’est une importation directe avec une exclusivité totale pour la Cave de Tamanu , » renchérit Nicolas Castel, le responsable de la boutique, qui avec Stéphane Bachir a sélectionné les vignobles, dégusté puis commandé les bouteilles qui garnissent chaque centimètre carré des murs de la boutique.

« On est à peu près à 380 références en magasin, dit Nicolas Castel, je pense que d’ici le début de l’année prochaine on montera au-delà des 500. » Il n’y a pas que du vin, mais aussi de nombreux champagnes, et des spiritueux plus exotiques : « On a rentré des whiskies japonais, taïwanais et même indiens. On essaye de se démarquer par rapport à la concurrence et de proposer des chose nouvelles. »

Olivier de Kersauzon était l’invité d’honneur de la soirée de jeudi, un heureux concours de circonstances : « En allant voir l’une de nos exclusivités, le château de Reignac, raconte Albert Aline, on appris que mon ami l’amiral Olivier de Kersauzon était un grand fan de Reignac. Ils lui ont offert quelques caisses qu’on lui a données, et c’est lui qui parraine la soirée. »

La Cave de Tamanu propose également de l’épicerie fine. Albert Aline prévoit l’ouverture d’un magasin similaire à Dumbéa, en Nouvelle-Calédonie, avant les fêtes de fin d’année.