Grève évitée à la DSFE

Les syndicats A Tia I Mua et CSTP-FO ont levé samedi leur préavis de grève après deux rencontres, vendredi et samedi, avec la ministre Isabelle Sachet. Des mesures destinées à parer aux problèmes les plus urgents ont été acceptées, comme le recrutement sur les postes vacants.

Il n’y aura pas de grève ce lundi à la Direction des Solidarités, de la famille et de l’égalité. Les rencontres entre A Tia I Mua, CSTP-FO et Isabelle Sachet ont permis de trouver samedi un accord de sortie de grève.

L’accord trouvé comporte une garantie de recrutement en CDD sur les six postes vacants, et la ministre s’engage à plaider pour la création de 12 nouveaux postes de terrain. Les antennes de la DFSE se verront chacune attribuer un téléphone et un ordinateur portable, et 12 véhicules dans le courant de l’année 2020.

Une première réunion tripartite entre syndicats, direction et ministère aura lieu mercredi pour le suivi de cet accord; d’autres sont prévues toutes les deux semaines, notamment pour l’élaboration du plan pluriannuel de recrutements et d’affectation de moyens. A Tia I Mua se donne un mois pour vérifier que le gouvernement tient ses promesses, faute de quoi le syndicat se déclare prêt à déposer un nouveau préavis.