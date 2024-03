En visite à Singapour pour deux semaines, le président du Pays a visité les locaux de la société ST Engineering, multinationale de la défense, de l’électronique et de l’aéronautique. Ses dirigeants lui ont notamment présenté leur concept de AirFish, avion-bateau capable de voler à près de 200 km/h au raz de l’eau. Aujourd’hui au stade de prototype, ce véhicule qui peut accueillir jusqu’à 8 passagers a impressionné le président de la Polynésie qui y voit du « potentiel en terme de transports durables ».

« Impressionné », Moetai Brotherson, lors de sa visite des locaux de ST Engineering. Ce géant singapourien des technologies est actif dans les secteurs de l’aérien, du maritime, de la défense, du numérique et de l’électronique et travaille avec une multitude de groupes internationaux, d’états et d’armées… Fourniture de pièces, de service de maintenance et de réparation, solutions et conseil en technologie, développement de « smart cities »… Le groupe est très polyvalent et ses équipes travaillent aussi sur leurs propres concepts « innovants ». C’est le cas du AirFish, avion-bateau futuriste qui fonctionne grâce à « l’effet de sol », phénomène aérodynamique qui opère comme un coussin d’air quand une surface, comme les aile de ce véhicule, sont en mouvement à proximité de la terre ou de la mer.

Comme son nom l’indique, c’est pour traverser les mers que le AirFish, encore au stade du prototype, mais qui a déjà démontré qu’il pouvait atteindre les 200 kilomètres par heures pour une autonomie envisagée de 500 kilomètres, a été conçu. L’idée n’est pas nouvelle, et a même été mise en pratique pendant la guerre froide, notamment en Russie, avec les ekranoplane. Profitant de l’apparition de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux plus légers et plus performants, une start-up de Singapour, WigetWorks, a relancé le développement de cet appareil dès 2010. Après plusieurs essais, présentations, appels de fonds et prototypes, a finit par signer, l’année dernière, une joint-venture avec ST Engineering pour aboutir à une commercialisation dans les deux ans à venir.

Le AirFish 8, avec ses 17 mètres de longs et ses ailes de 15 mètres d’envergure, vole à quelques centimètres – et jamais à plus de 7 mètres – de la surface de l’eau, à plus de trois fois la vitesse moyenne des bateaux de transport rapide… Mais il ne peut emporter que 6 à 8 passagers. Aujourd’hui équipé de deux moteurs V8 il doit rapidement être converti au 100% électrique, bien plus dans l’air du temps. ST Engineering travaille d’ailleurs en ce moment à la conception des infrastructures d’accueil, de recharge, de maintenance et d’embarquement de ce genre d’engins, dont des version plus spacieuses pourraient être à termes lancées. En attendant, ce Wig (Wing in ground, l’effet de sol) est à la fois destiné au tourisme – et plutôt au tourisme très haut de gamme vu sa capacité – mais aussi au transport d’urgence – comme les evasans – à la logistique et même aux applications militaires, un marché de prédilection pour ST Engineering.

Le projet a quoiqu’il en soit retenu l’attention de Moetai Brotherson qui a salué son « potentiel en termes de transport aérien durable ». « Ce produit absolument innovant nous intéresse au plus haut point » a même confié le président du Pays à nos confrères de TNTV, qui le suive dans sa visite singapourienne. ST Engineering espère pouvoir démarrer la commercialisation de son AirFish d’ici la fin 2025, après certification par les autorités de régulations compétentes… dans le domaine maritime plutôt que l’aérien.