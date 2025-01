L’association de consommateurs Te Tia Ara accuse l’Autorité polynésienne de la concurrence de ne pas avoir traité la saisine déposée en octobre 2021 sur les pratiques d’Onati, qui oblige les abonnés à la fibre à continuer de payer une ligne téléphonique du réseau cuivre, et la pétition déposée un an plus tard : « L’APC ignore les consommateurs polynésiens et ne respecte pas ses engagements ! »

Te Tia Ara s’indigne de voir que sa saisine sur la pratique d’Onati d’imposer un abonnement « cuivre » aux abonnés à la fibre, déposée en octobre 2021 et appuyée, un an plus tard, par une pétition qui avait recueilli 6 000 signatures, n’a toujours pas été traitée par l’Autorité polynésienne de la concurrence.

« Les consommateurs, qui n’arrêtent pas de nous interpeller sur ce sujet, méritent plus de considération. Certains d’entre eux pensent que le refus de l’APC d’examiner la plainte de l’association relative à la fibre depuis 2021 est volontaire. Il fait le jeu d’Onati qui continue de prélever abusivement 3 650 Fcfp par mois à chaque abonné à la fibre soit 42 780 Fcfp chaque année pour un réseau dont il n’a plus l’usage. Ça arrange bien le gouvernement qui doit subventionner l’OPT ! » écrit l’association sur son blog.

« Mi-2024, l’APC nous promettait, promis juré, que le dossier serait examiné avant la fin de l’année 20245. Or, il n’en n’est rien » explique Te Tia Ara qui rappelle que les textes ne prévoient aucun délai maximal d’examen d’une requête transmise à l’APC : « Il est donc loisible à l’autorité d’enterrer une plainte des consommateurs sur un sujet sensible qui la gêne aussi longtemps qu’elle le veut ! »

Pour Te Tia Ara, Onati est coupable de « publicité mensongère, car à aucun moment dans les publicités il n’est fait état de l’abonnement supplémentaire imposé), mais aussi d’une vente forcée » que les consommateurs « considèrent être une véritable arnaque. » Ce qui n’est pas, ou plus, tout à fait exact, mais pas très clair non plus : dans son guide, Vini écrit bien que parmi les « indispensables » à son offre Vinibox figure la souscription à un abonnement de téléphonie fixe et que « le montant de cet abonnement permet notamment de couvrir l’entretien du réseau » qui passe par les mêmes gaines que le réseau cuivré.

« L’Autorité se moque donc des consommateurs polynésiens et de leurs représentants », poursuit Te Tia Ara qui, pour protester, annonce qu’elle ne participera pas aux festivités des 10 ans de l’APC en mars prochain.