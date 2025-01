Un nouveau préavis de grève de la Fraap en préparation

La Fraap a bien l’intention de déposer, ce lundi 6 janvier, un nouveau préavis de grève. Elle devrait être effective, et perturber la rentrée scolaire, alors que le président du Pays sera retenu à Paris pour des consultations avec le nouveau gouvernement Bayrou.

C’est reparti comme en décembre : la Fraap, mécontente de la façon dont elle avait été traitée à la fin du mois dernier, menaçait de « tout bloquer » à nouveau et c’est ce qu’elle a l’intention de faire, semble-t-il, en déposant un nouveau préavis de grève lundi dans les établissements publics et les services du Pays.

Pour rappel, la Fraap avait mis fin à la grève le 11 décembre dernier après cinq jours qui avaient fortement perturbé les vols inter-îles, en raison de l’affiliation de 150 pompiers affectés aux aéroports gérés par le Pays. La centrale syndicale avait obtenu l’assurance d’une revalorisation de 20 points de l’indice des fonctionnaires de catégorie D, mais le Conseil supérieur de la fonction publique n’avait validé qu’une revalorisation de cinq points, notamment grâce aux votes des centrales CSTP-FO et A Tia i Mua. Une dernière réunion avec le président du Pays et la ministre Vannina Crolas, le 26 décembre, avant le conseil des ministres qui devait statuer sur cette revalorisation, avait été boudée par la Fraap qui accusait la présidence d’avoir prévenu les médias pour la mettre en difficulté aux yeux de l’opinion.

Si la grève se confirme, elle aura forcément un impact sur la rentrée scolaire alors que les élèves des îles doivent regagner leurs établissements pour le 13 janvier. Et l’absence de Moetai Brotherson, qui part le 11 janvier pour Paris où il doit rester plus d’une semaine, compliquera sans doute un peu plus les discussions.