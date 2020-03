La gérante d’un grossiste notable de Tahiti a fait le buzz sur les réseaux sociaux en postant un appel à la raison face à la ruée sur les produits alimentaires

« Nous sommes importateurs-grossistes et nous distribuons notamment beaucoup de PPN comme du riz ou du corned beef (…). J’ai vu que les étals des magasins se vidaient à une vitesse affolante, » dit Karine Liao. Elle a donc publié sur Facebook un message court, clair et plein de bon sens, dénonçant un « comportement incivique et inutile ».

« Pour le moment ça c’est calmé, dit-elle, on a suffisamment de stock mais on ne va pas livrer en grandes quantités pour pouvoir tenir. Il faut en laisser pour tout le monde et on ne va pas en manquer. Nous avons d’autres arrivages, nos fournisseurs nous ont assuré qu’ils pourront assurer les commandes, pour le moment il n’y a pas de problème de pénurie prochaine. Oui, il est possible au lieu d’acheter un paquet de riz d’en acheter deux ou trois, mais pas pour 6 mois, c’est ridicule, » conclut-elle.