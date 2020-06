ADT : un déficit attendu de 700 millions fin 2020

Avec des prévisions de chiffre d’affaires en baisse de près de 60% sur l’année 2020, Aéroport de Tahiti traverse une mauvaise passe financière certaine, mais reste confiant et mise sur la reprise du trafic aérien international, principal moteur de son activité. L’entreprise a fait jouer tous les leviers proposés par les banques, le Pays et l’État pour aborder la fin de 2020 et 2021. Quant à la remise en jeu de la concession de Tahiti-Faa’a, qu’on entrevoyait enfin pour 2022, elle sera encore repoussée par les effets de la crise sanitaire.

« C’est la première fois que je vis ça, et pourtant j’ai quelques heures de vol », disait ce matin Jean-Michel Ratron, le directeur général d’Aéroport de Tahiti, qui tenait une conférence de presse pour tirer le bilan de la crise du covid-19 et dessiner les perspectives des prochains mois.

Les quatre aéroports gérés par ADT ont perdu 98% de leur trafic durant la période de confinement. Depuis la reprise partielle des vols vers les îles le 22 mai dernier l’activité culmine à 15% de ce qu’elle était l’an dernier à la même période. Mais les intentions affichées des compagnies internationales, dont aucune n’abandonne la destination, sont un motif d’espérance.

Compte tenu des incertitudes restant à lever sur les ouvertures des aéroports des pays tiers, sur la santé financière des opérateurs et sur la reprise de la demande touristique, ADT prévoit « un trafic total 2020 en chute pour Tahiti-Faa’a de l’ordre de -58% pour l’international et -57% pour le domestique, soit un déficit de 415 000 passagers au départ par rapport à 2019. » Les pertes de trafic seront du même ordre à Bora Bora, Raiatea et Rangiroa. Et les pertes de chiffre d’affaires d’ADT, qui avoisinait les 4 milliards de Fcfp en 2019, seront du même ordre. « C’est en-dessous de tout ce qu’on a vécu depuis le début de la concession il y a 10 ans, dit le directeur général, on mettra des années à s’en remettre. »

Les « fondamentaux restent solides »

Le déficit attendu à la fin de l’année 2020 se situera, dit-il, entre 600 et 700 millions de Fcfp. Aéroport de Tahiti a fait jouer tous les leviers possibles. « La trésorerie est très fragilisée, elle sera en négatif cette année et probablement l’année prochaine également. » Mais « ses fondamentaux restent solides » et elle est préservée par le Prêt garanti par l’État et l’accompagnement des banques qui lui permettent un découvert jusqu’à fin 2021, « un soutien comparable à celui des compagnies aériennes » ainsi que des reports d’échéances d’emprunts. ADT a également bénéficié des reports de cotisations sociales et d’impôts proposés par le Pays.

Déjà obligée de limiter ses investissements à ses fonds propres ces dernières années en raison de la remise en jeu de la concession attendue depuis 2010 (lire encadré), Aéroport de Tahiti a encore du réduire la voilure. Pour l’instant, seuls sont en route la rénovation du salon d’honneur qui sera achevée « fin août, début septembre », les études pour la rénovation de la salle d’embarquement domestique, et l’appel d’offres pour 6 lots de restauration, pour lequel les retours sont attendus à la fin du mois.

« Globalement on a maintenu les investissements de sécurité et de sûreté, tout ce qui concerne le maintien en conditions opérationnelles de l’aéroport. On a retravaillé sur les charges, notamment les charges de fonctionnement, tout ce qui est sous-traité. Et puis on a travaillé sur les -20% de temps de travail (…) » expliquait Jean-Michel Ratron.

Toutefois, précise-t-il, « il ne faudrait pas qu’il y ait un autre confinement massif en Europe et aux États-Unis, là on serait sur un tout autre scénario. »

Une « bourse d’activités » pour les personnels dont l’activité a complètement stoppé

ADT a été innovant en matière d’emploi et tout a été mis en œuvre pour éviter un plan social. Pendant le confinement, tous les salariés ont accepté de prendre 5 jours de congés « de solidarité », et l’entreprise a « massivement » favorisé le télétravail. Deux accords ont été signés avec les 5 organisations syndicales au terme d’un « dialogue social très constructif » salué par Jean-Michel Ratron. Le premier, datant du 28 mai dernier, formalise une réduction du temps de travail de 20% pendant 6 mois à compter du 1er juin pour tous les employés. Pour limiter la perte de salaire, ADT a sollicité et obtenu le bénéfice de la Convention de soutien à l’emploi.

Un second accord a été conclu le 11 juin sur la modulation du temps de travail et la création d’une « bourse d’activités » : pour garantir les 80% d’activité à tous, y compris ceux qui n’avaient plus rien à faire – comme par exemple les hôtesses du salon d’honneur – la bourse d’activités les a orientés vers des tâches habituellement confiées à des sous-traitants.

Ainsi, ce sont des employés d’ADT qui ont confectionné leurs masques en tissu, ou qui ont procédé à l’embellissement de l’espace fumeur en zone internationale. Un dispositif « très bien accueilli par l’ensemble des salariés, ils se sentent utiles, » dit le directeur général.