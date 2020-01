French bee bloqué à San Francisco, vols reprogrammés

Les vols French bee à l’arrivée et au départ prévus ce week-end sont reportés de 48 heures. L’appareil est en attente d’une réparation à San Francisco, indique le site de la compagnie. Ci-dessous le communiqué intégral.

« French bee confirme que lors du débarquement des passagers du vol BF710 Paris – San Francisco à l’aéroport de San Francisco le 24 janvier, une porte de la cabine de son A350-900 a été endommagée par la passerelle.Les investigations techniques sont actuellement menées par la compagnie, en coopération avec Airbus, afin de réparer la porte de la cabine dans les plus brefs délais.

L’impact sur le programme de vol de French bee est le suivant :

Le vol BF 710 San Francisco – Papeete et Paris Orly – Papeete du 24 janvier est reprogrammé le 26 janvier, départ à 22h40.

Le vol BF 711 Papeete – San Francisco et Papeete – Paris Orly du 25 janvier est reprogrammé le 27 janvier, départ à 7h15.

Le vol BF 711 San Francisco – Paris Orly du 25 janvier est reprogrammé le 27 janvier, départ à 19h45.

French bee a informé tous les passagers concernés par ces retards par e-mail et SMS. Ces derniers peuvent également contacter le centre d’appel au 1-833-376-7158 (numéro gratuit) depuis les États-Unis, au 40 42 90 90 depuis Tahiti (prix d’un appel local) et au 0 825 205 205 depuis la France pour toute information complémentaire. Les nuits d’hôtel et les repas des passagers des vols retardés seront pris en charge par la compagnie aérienne.

French bee s’excuse pour les désagréments causés aux clients concernés. »